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لبنان يمنع إطلاق صواريخ نحو إسرائيل.. ويوقف متورطين

28 ثانية ago
لبنان يمنع إطلاق صواريخ نحو إسرائيل.. ويوقف متورطين

وطنا اليوم:مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني، ومواصلة الجيش اللبناني تحقيقه في عمليتين سابقتين أطلقت خلالها صواريخ نحو إسرائيل، أعلن الجيش ضبط المزيد من الصواريخ.
وأوضح في بيان اليوم الأحد، أنه ضبط عدداً من الصواريخ في شقة بمنطقة صيدا– الزهراني(جنوب البلاد) كانت معدة لعملية إطلاق جديد نحو شمال إسرائيل.
كما أشار إلى دورية من عناصره داهمت الشقة وضبطت عددًا من الصواريخ بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها.
كذلك أكد توقيف عدة أشخاص متورطين في العملية، مضيفا أن التحقيق مع الموقوفين بدأ بإشراف القضاء المختص.
من جانبه، أفاد مصدر لبناني بأن خلية الصواريخ تتبع لحركة حماس.
كما أشار إلى أن المتورطين في الحادثين السابقين يومي 22 و28 مارس الماضي من قرى شمال نهر الليطاني.
وكان رئيس البلاد جوزيف عون ورئيس الحكومة، ووزراء عدة أكدوا سابقاً على أهمية حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الذي أرسى الهدوء بين إسرائيل وحزب الله بعد أشهر من المواجهات الدامية، التي أضعفت الحزب بشكل كبير، عقب خسارته كبار قادته الميدانيين والسياسيين على السواء.
إلا أن حزب الله رفض البحث في قضية السلاح، رغم إبدائه الاستعداد للحديث عن “الاستراتيجية الدفاعية” مع السلطات الرسمية، قبل الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية.
إذ لا تزال القوات الإسرائيلية ترابض في 5 مواقع استراتيجية بالجنوب تشرف على طرفي الحدود، رافضة الانسحاب على الرغم من أن الاتفاق الذي وقع في 27 نوفمبر الماضي ينص على ذلك.


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