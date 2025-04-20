المدن الصناعية الأردنية تعلن تفاصيل القرار الحكومي لمدينتي الحسين والطفيلة الصناعيتين

وطنا اليوم:أعلنت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم عن تخفيضات على أسعار الاراضي في مدينتي الحسين الصناعية في الكرك ومدينة الطفيلة الصناعية لتصبح (10) عشرة دنانير للمتر المربع الواحد بدلا من (25) خمسة وعشرين دينارا للمساحات التي تزيد عن (20) دونم وتخصيص هذه التخفيضات لمساحة (100) دونم فقط في المدينة الواحدة وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء مؤخرا والذي يهدف إلى جذب واستقطاب استثمارات صناعية ذات قيمة مضافة عالية للمدينتين يتوقع أن توفر المئات من فرص العمل لأبناء محافظتي الكرك والطفيلة.

وثمّنت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم في بيان حزم التحفيز الحكومي المتواصلة لتشجيع الإستثمار الصناعي في المدن الصناعية التي تتبع للشركة والمنتشرة في كافة محافظات المملكة والتي جاءت بناء على دراسة لواقع الحال فيها عقب الزيارات الميدانية الحكومية للمحافظات واستجابة لطلبات القطاع الصناعي وبما يتوائم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف النهوض بالقطاع الصناعي وتنافسيته للأعوام القادمة اضافة الى توفير فرص العمل للشباب الاردني والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.

وقال السيد عمر جويعد مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية إن الشركة تدعو المستثمرين ورجال الأعمال والصناعيين إلى الإستفادة من هذا التخفيض على أسعار الأراضي في مدينتي الطفيلة والحسين الصناعيتين بالإضافة إلى حزم الحوافز الممنوحة سابقا في المدينتين وتشمل أيضا تخفيضات مباشرة على أسعار الكهرباء والمياه في المدينتين.

وكشف السيد عمر جويعد عن حملة ترويجية للقرار الحكومي ستطلقها الشركة قريبا وتستهدف من خلالها المستثمرين ورجال الأعمال داخل الأردن وخارجه ضمن الأسواق المستهدفة بهدف عرض مزايا الإستثمار الممنوحة في مدينتي الحسين والطفيلة الصناعيتين خاصة وأنهما تقعا في جنوب المملكة الغني بالعديد من المزايا الإستثمارية في مقدمتها القرب من خطوط النقل الدولية والحدود مع عدد من الدول المجاورة إضافة الى القرب من ميناء العقبة.

وأشار السيد عمر جويعد إن هذه التخفيضات تأتي ضمن سلسلة قرارات حكومية سابقة لتحفيز الاستثمار في المدينتين مشيرا الى أن مجلس الوزراء أقر مطلع العام حزمة تستهدف زيادة مدة الشمول بالدعم المقدم للعمالة الاردنية واعفاء من ضريبة المبيعات لمدة خمس سنوات ضمن شروط خاصة، اضافة الى تخفيض قيمة فاتورتي الكهرباء والمياه لعشر سنوات متتالية وبنسب متدرجة، وكذلك إعفاءها من ضريبة المبيعات لأول 5 سنوات بعد بدء المشروع في الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة مدة الشمول بالدعم المقدم للعمالة المحلية لخمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات.

وكشف السيد عمر جويعد عن وصول عدد الشركات الصناعية في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية الى (50) شركة عاملة في مختلف المجالات بحجم استثمار (48) مليون دينار ستوفر ( 904) فرصة عمل في مختلف مراحلها التشغيلية، فيما وصل عدد الشركات الصناعية في مدينة الطفيلة الصناعية الى (23) شركة صناعية بحجم استثمار (19) مليون دينار ستوفر قرابة (550) فرصة عمل في مختلف مراحلها التشغيلية.

إلى ذلك، أوضح السيد عمر جويعد أن شركة المدن الصناعية الاردنية تتابع حاليا عدد طلبات الإهتمام بالإستثمار في المدينتين ليصار الى توقيع عقودهما ولتنعكس اثارهما التنموية والاقتصادية على ابناء الكرك والطفيلة، مجددا الدعوة لكافة رجال الاعمال والمستثمرين المهتمين بالإستفادة من هذه الحزم التحفيزية خاصة الإستثمارات التي تتطلب احمالا كهربائية وكميات مياه عالية مشيدا بالبنى التحتية التي تتضمنها مدينتي الكرك والطفيلة الصناعيتين والتي اقيمت وفقا لأحدث المواصفات والتي تلبي مختلف متطلبات المستثمر الصناعي.

يذكر أن الحزم الإستثمارية الحكومية التي أقرها مجلس الوزراء خلال العامين الماضيين لمدينتي الطفيلة والكرك الصناعيتين شملت دعم اسعار الطاقة الكهربائية للإستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال منح المستثمر خصم على فاتورة الكهرباء وشمول المدينتين وشمولهما ببرنامج الفروع الإنتاجية لدى وزارة العمل اضافة الى دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدرة من خلال ميناء العقبة