جامعة البترا ومنتدى المستثمر العربي العالمي يؤكدان ضرورة تجسير الفجوة بين الأكاديميا والصناعة

وطنا اليوم:أكدت جامعة البترا ومنتدى المستثمر العربي العالمي أهمية تجسير العلاقة بين الجامعات والقطاع الصناعي، ودعا الجانبان إلى ضرورة تجسير الفجوة بين الأكاديميا والصناعة وتحقيق شراكة فاعلة تتيح تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشاريع إنتاجية مستدامة.

وجمع لقاء عقد في جامعة البترا رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، والمستشار الأعلى للجامعة ومجلس أمنائها الأستاذ الدكتور عدنان بدران، ورئيس مجلس أمناء جامعة البترا معالي الدكتور غازي الزبن مع وفد المنتدى برئاسة رئيس مجلس الإدارة ميشيل الصايغ، وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي نظيم الصباح، وبحث الجانبان فرص التعاون في مجالات البحث العلمي، والريادة، والابتكار، وتطوير المناهج، وربط الخريجين بفرص العمل والإنتاج.

وقال الأستاذ الدكتور عدنان بدران: “لم يعد بإمكان الجامعات الاكتفاء بدورها الأكاديمي التقليدي، بل أصبحت مطالبة بالانخراط في قضايا التنمية من خلال شراكات استراتيجية مع الصناعة والمجتمع”، مؤكدا أن جامعة البترا “تعتز بتميزها وتفتح أبوابها لأي تعاون حقيقي يربط البحث العلمي بحاجة السوق ويصنع أثرا حقيقيا”.

وأكد عبد الرحيم أن “العقل العربي لا يعاني من ضعف في الإبداع، بل من غياب البيئة التي ترعاه”، داعيا إلى إقامة علاقة تصب في مصلحة الطرفين بين الجامعات والصناعة، مبنية على التكامل بين تلبية البحث العلمي في الجامعات لاحتياجات المجتمع، وتوفر الرغبة في التطوير وتوفر التمويل المستدام من جانب الصناعة والمستثمرين، بما يتيح ترجمة مشاريع التخرج إلى حلول تطبيقية أو براءات اختراع قابلة للتنفيذ.

وأشار الصايغ إلى أن الجامعات هي المحرك الحقيقي لأي اقتصاد قائم على المعرفة، مؤكدا أن الوقت حان لتأسيس جمعية عربية تضم الجامعات والقطاعات الإنتاجية لتأطير هذا التعاون، مضيفا: “نحن نحتاج إلى حوار بين الأكاديميا وسوق العمل، فغيابه يعطل الاستفادة من الطاقات الكامنة في مؤسساتنا”.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمنتدى نظيم محمد الصباح أن المنتدى يعمل على ربط التعليم بالاستثمار من خلال الشراكة مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، مؤكدا أن رعاية المبدعين وتوجيههم نحو ريادة الأعمال تمثل حجر الزاوية في نهج المنتدى.

استعرض نائب رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور مياس الريماوي مشاريع الجامعة في مجالات الابتكار، مشيرا إلى أن الجامعة سجلت أحد عشر براءة اختراع، وتتبنى برامج لدعم الأفكار الريادية وتحويلها إلى تطبيقات عملية قابلة للاستثمار.

شارك في اللقاء من جامعة البترا، عضو مجلسي الأمناء والإدارة الدكتور خليل عزوقة والمدير العام لشركة البترا للتعليم سامر الطيب، ومساعدة الرئيس للاتفاقيات والتعاون الدولي الدكتورة كنزا منصور، وعميد كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتور محمود السلمان، وعميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية الأستاذ الدكتور رياض عوض، وعميد كلية الإعلام الأستاذ الدكتور علي نجادات، وعميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور علي الدباس، وعميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور فراس السليحات، وعميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور أيمن المومني، وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور وائل هادي، وعميد البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذ الدكتور فيصل أبو الرب، وعميد كلية العمارة والتصميم الدكتور عامر الجوخدار، وعميدة كلية العلوم الإدارية والمالية الدكتورة سهير الجاغوب، ومدير مركز الدراسات الدوائية الأستاذ الدكتور نضال القنة ، و المنسق الإعلامي رائد أبو يعقوب، وموظفة دائرة العلاقات العامة روان الطويل.

وشارك من منتدى المستثمر العربي العالمي، عضو مجلس الإدارة الدكتورة تغريد أبو سليم، ومستشارة البحث والتطوير وعضو شبكة العلماء والباحثين العرب الدكتورة حنان عيسى ملكاوي، والمنسق العام للمنتدى وعضو شبكة العلماء والباحثين العرب الدكتور سمير باكير بينو، والمديرة التنفيذية فريال الخطيب، والمساعدة الإدارية الأستاذة عنود الخوالدة.

زار وفد المنتدى كلية الإعلام، ومركز الدراسات الدوائية، وكلية طب الأسنان، وحديقة النباتات الطبية، حيث اطلع على الإمكانات البحثية والتعليمية المتاحة، وأعرب عن إعجابه بالبيئة الأكاديمية التي تحتضن الإبداع والبحث العلمي.

تبادل الجانبان الدروع التقديرية بين جامعة البترا ومنتدى المستثمر العربي العالمي.

يأتي اللقاء في إطار استراتيجية جامعة البترا لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المحلية والدولية، بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات التنمية، وتحفيز الابتكار بوصفه ركيزة للنهوض الاقتصادي.

ويعد منتدى المستثمر العربي العالمي منصة دولية فاعلة في دعم الاستثمار المستدام وتعزيز الاقتصاد المعرفي في المنطقة العربية، من خلال مبادرات نوعية أبرزها “جائزة المستثمر العربي المتميز” التي تكرم المساهمات الريادية في مجال المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية