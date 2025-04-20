تجارة الأردن تشارك في اجتماع لجنة شؤون العمل باتحاد الغرف العربية

وطنا اليوم:شاركت غرفة تجارة الأردن في الاجتماع الـ41 للجنة الدائمة لشؤون العمل في اتحاد الغرف العربية، الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة.

وتضمن الوفد المشارك كل من رئيس غرفة تجارة المزار الجنوبي جواد البطوش، وسلطان علان ممثل قطاع الالبسة والاحذية والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن.

ووفقًا لبيان صادر عن الغرفة اليوم الاحد، فقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعها العديد من القضايا ذات الصلة بأعمالها، وطالبت، بدعم من وفد الغرفة، منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة العمل الدولية، مؤكدة على أهمية تحقيق التمثيل الكامل لجميع الدول الأعضاء.

كما تم مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ51 لمؤتمر العمل العربي، ومن ضمنها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي بعنوان ” التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية: الاقتصادات الواعدة في الدول العربية”، والسياسات الاجتماعية الشاملة ودورها في الحدّ من الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي، وتطبيق اتفاقيات وتوصيات مؤتمر العمل العربية، وتقرير ونشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2024، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ومتابعة المسائل المالية والادارية.

وأكد البطوش ان مشاركة غرفة تجارة الأردن في أعمال اللجنة الدائمة لشؤون العمل التابعة لاتحاد الغرف العربية، تأتي انطلاقًا من حرصها على تمثيل مصالح القطاع الخاص الأردني في المحافل الاقتصادية العربية، والإسهام الفاعل في صياغة السياسات المتعلقة بقضايا العمل والتشغيل على المستوى العربي.

واشار البطوش ان لجنة شؤون العمل الدائمة في اتحاد الغرف العربية هي إحدى اللجان المتخصصة التي تأسست ضمن هيكلية الاتحاد، الذي أُنشئ في عام 1951 بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية، لافتا الى ان اللجنة تهدف الى متابعة قضايا العمل والتشغيل في المنطقة العربية، وضمان التنسيق المستمر بين ممثلي أصحاب الأعمال والحكومات والمنظمات العمالية.

وبين البطوش ان اللجنة تعد منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين ممثلي غرف التجارة العربية، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف الدول الأعضاء.

من جهته اشار علان الى ان مشاركة الغرفة في أعمال مؤتمر العمل العربي فرصة استراتيجية لعرض التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال في الأردن، والمساهمة في بلورة توصيات مشتركة تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.

وبين علان ان المؤتمر يتيح للأردن موقعًا فاعلًا في مناقشة السياسات المرتبطة بسوق العمل، والحوار الاجتماعي، وحقوق العمال، مما ينعكس إيجابًا على تطوير التشريعات العمالية وتعزيز التنافسية والاستثمار في المملكة.

يذكر أن اللجنة الدائمة لشؤون العمل المنبثقة عن اتحاد الغرف العربية تعقد اجتماعها الدوري كل عام قبيل انعقاد أعمال مؤتمر العمل العربي وتضم في عضويتها ممثلي أصحاب الأعمال المشاركين في هذا المؤتمر، وتهدف الى تعزيز الحوار الاجتماعي، ومتابعة قضايا العمل العربية والتنسيق مع المنظمات الدولية