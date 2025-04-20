بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

التنمية تُحذر المواطنين من روابط وهمية تدعي تقديم الوزارة مساعدات مالية

4 دقائق ago
التنمية تُحذر المواطنين من روابط وهمية تدعي تقديم الوزارة مساعدات مالية

وطنا اليوم:حذرت وزارة التنمية الاجتماعية المواطنين من تداول روابط وهمية على صفحات التواصل الإجتماعي، تدعي أنها تعود للوزارة، للحصول على مساعدات مالية في حال الدخول لهذه الروابط والتسجيل من خلالها.
وأكدّت الوزارة، في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، أن هذه الروابط المتداولة غير صحيحة ولا علاقة للوزارة بها.
كما دعت جميع المواطنين لعدم التعامل مع أي رابط يصل إليهم باسم وزارة التنمية الاجتماعية يدعي تقديم المساعدات المالية، تجنباً للوقوع في عمليات النصب والإحتيال من قبل من يقفون خلف هذه الروابط والصفحات الوهمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:49

تجارة الأردن تشارك في اجتماع لجنة شؤون العمل باتحاد الغرف العربية

13:42

برشلونة يقلب الطاولة على سيلتا فيجو بانتصار مثير بنتيجة 4-3

13:37

إقالة مديرة مصرية من نادٍ إنجليزي بسبب دعمها لفلسطين

13:31

رئيس الوزراء يشيد بتخصيص شركة البوتاس 30 مليون دينار على مدى 3 سنوات لمشروع المسؤولية المجتمعية

12:37

شركة هواوي العالمية تكرم جامعة البترا في حفل إقليمي

12:33

نتنياهو يتمسك بالإبادة في غزة واحتلال مناطق في لبنان وسوريا

12:20

وزير الخارجية ونظيره العراقي يجريان مباحثات موسعة

12:10

بني مصطفى تقوم بزيارة مفاجأة للإطلاع على واقع الخدمات في مادبا وناعور

12:03

الصين تعلق تصدير معادن نادرة إلى الولايات المتحدة مع تصاعد الحرب التجارية

11:56

الوطني لمكافحة الأوبئة يطلق تقييما وطنيا حول مكافحة نواقل الأمراض بالحشرات

11:28

الأمانة : قانون ضريبة الأبنية يمنح خصماً 80 % للبناء السكني المملوك

11:23

الأغذية العالمي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

وفيات
وفيات الأحد 20 – 4 – 2025وفيات الجمعة 18-4-2025وفيات الخميس 17 – 4 – 2025قبيلة بني صخر والفايز والحويطات ينعون الشيخة ندوة بنت الشيخ محمد أبو تايهوفيات الأربعاء 16 – 4 – 2025