شركة هواوي العالمية تكرم جامعة البترا في حفل إقليمي

وطنا اليوم:كرّمت شركة هواوي العالمية جامعة البترا خلال الحفل الختامي الإقليمي لمسابقة هواوي السنوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام 2024–2025، الذي أقيم برعاية الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور مأمون الدبعي، بمشاركة نخبة من الجامعات الأردنية والعربية.

جاء تكريم جامعة البترا تقديرًا لمشاركتها الفاعلة في المسابقة السنوية، التي تهدف إلى تنمية مهارات الطلبة في مجالات الشبكات، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي والابتكار.

وقال نائب رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور مياس الريماوي: إن “التكريم يعكس جودة البرامج الأكاديمية في جامعة البترا، وقدرتها على تأهيل طلبتها للمنافسة في ميادين التكنولوجيا والابتكار”، مؤكدًا أن الجامعة تشجع طلبتها على اغتنام الفرص النوعية التي تعزز من جاهزيتهم لسوق العمل على المستويين المحلي والدولي.

حضر الحفل الرئيس التنفيذي لمكتب هواوي في الأردن السيد أيدين لي، وممثلون عن جامعات أردنية، وتم تكريم الجامعات المشاركة والطلبة الفائزين على المستويين المحلي والإقليمي