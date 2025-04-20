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الأردن والعراق يؤكدان الحرص على تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات

3 ساعات ago
الأردن والعراق يؤكدان الحرص على تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات

وطنا اليوم:استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية العراق الشقيقة الدكتور فؤاد حسين، الذي زار المملكة لتسليم رسالة دعوة إلى جلالة الملك من أخيه فخامة الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد لحضور الدورة الـ 34 للقمة العربية المقرّر عقدها في بغداد بتاريخ 17 أيار 2025
وبحث الصفدي ونظيره العراقي خلال اللقاء، سبل تطوير العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة.
وأكّد الوزيران متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن والعراق، وحرص قيادتَي البلدين على تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، وبما يحقّق المصالح المشتركة.
وبحث الوزيران الاستعدادات الجارية للقمة العربية التي ستُعقَد في بغداد، وشدّدا على أهمية تعزيز آليات العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم العربي، والتطورات في المنطقة.


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