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بني مصطفى تقوم بزيارة مفاجأة للإطلاع على واقع الخدمات في مادبا وناعور

دقيقة واحدة ago
بني مصطفى تقوم بزيارة مفاجأة للإطلاع على واقع الخدمات في مادبا وناعور

وطنا اليوم:تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، خلال زيارة مفاجئة، صباح اليوم الأحد، مديرية التنمية الإجتماعية وفرع صندوق المعونة الوطنية في مأدبا، ومديرية التنمية الاجتماعية وفرع الصندوق في لواء ناعور.
واطلعت بني مصطفى على مستوى وواقع الخدمات المقدمة للمراجعين، مشيرة إلى أهمية إنجاز المعاملات وفقاً للمدة الزمنية التي تحتاجها، دون تأخير أو تأجيل.
كما حثّت العاملين على بذل المزيد من الجهود لخدمة المراجعين وتوجيههم وتيسير إجراءات العمل المتعلقة بمعاملاتهم، وخصوصاً لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
وخلال جولتها، استمعت إلى ملاحظات ومطالب عدد من مراجعي مديرية التنمية الإجتماعية وفرع صندوق المعونة الوطنية في مأدبا، ومديرية التنمية الاجتماعية و فرع الصندوق في لواء ناعور.
وعلى هامش جولتها، زارت بني مصطفى أسرة مستفيدة من خدمات الوزارة في مأدبا، بهدف الإطلاع على أوضاعها، والوقوف على إحتياجاتها.


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