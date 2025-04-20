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الوطني لمكافحة الأوبئة يطلق تقييما وطنيا حول مكافحة نواقل الأمراض بالحشرات

13 ثانية ago
الوطني لمكافحة الأوبئة يطلق تقييما وطنيا حول مكافحة نواقل الأمراض بالحشرات

وطنا اليوم:أعلن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية اليوم عن إطلاق تقييم وطني شامل لاحتياجات مكافحة الحشرات الناقلة للأمراض.
وتم عقد اجتماع بمقر المركز بحضور ممثلين عن وزارات: الصحة والزراعة والبيئة والإدارة المحلية والمياه والري والداخلية والخدمات الطبية الملكية، بالإضافة إلى ممثلي الجمعية العلمية الملكية والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات المركز الوطني للبحوث الزراعية ومستشفى الجامعة الأردنية والجامعات الحكومية.
ويأتي هذا التقييم كخطوة استراتيجية لتحديث البيانات والنتائج المتعلقة بمكافحة نواقل الأمراض بعد أن كانت آخر دراسة شاملة في هذا المجال قد أجريت عام 2006.
كما سيركز التقييم الجديد على تقييم شمولي لجميع الجوانب المتعلقة بالحشرات الناقلة للأمراض بما في ذلك أساليب المكافحة المستخدمة حالياً وتأثير استخدام المبيدات على صحة الإنسان والحيوان، بالإضافة إلى تقييم الخطط والبرامج التنظيمية والمادية المتاحة ومراجعة أحدث الأبحاث العلمية في هذا المجال.
وأكد رئيس المركز الوطني الدكتور عادل البلبيسي على الأهمية الكبيرة لهذا التقييم في توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة على المستوى الوطني تمكن من تحديد نقاط القوة والضعف في برامج المكافحة الحالية وسد الثغرات الموجودة وتحديد الاحتياجات اللازمة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال مكافحة نواقل الأمراض، لافتا الى دور هذه المبادرة في تعزيز عمليات الرصد والاستجابة السريعة في حالات الطوارئ الوبائية.
وقدم من مديرية الرصد الوبائي بالمركز الدكتور محمد خشان عرضاً تفصيلياً حول متطلبات إجراء التقييم وآليات التنفيذ بما في ذلك نموذج الاستبيان المخصص وأدوات جمع البيانات الميدانية
كما تم خلال الاجتماع عرض منصة إلكترونية متخصصة تم تطويرها من قبل مديرية تكنولوجيا المعلومات بالمركز خصيصاً لتسهيل عملية إدخال البيانات وتحليلها بشكل آلي وفعال.
وأجمع المشاركون في الاجتماع على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذا التقييم الوطني، حيث تم الاتفاق على إقامة قنوات اتصال مباشرة بين هذه الجهات مع إمكانية رفع الوثائق والبيانات الداعمة عبر المنصة الإلكترونية لضمان دقة المعلومات وسهولة تبادلها.
وتم التأكيد على أهمية هذا التقييم في وضع الأسس العلمية لاستراتيجيات وطنية متكاملة لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض والحد من انتشارها، خاصة في ظل التغيرات المناخية والتحديات البيئية التي تشهدها المنطقة.


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