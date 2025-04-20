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الأغذية العالمي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

52 ثانية ago
الأغذية العالمي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

وطنا اليوم:حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أن نحو مليوني شخص، غالبيتهم من النازحين، يعيشون حاليا من دون أي مصدر دخل ويعتمدون كليا على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.
وفي سلسلة بيانات صدرت خلال الساعات الماضية، نبه البرنامج عبر موقعه الرسمي، إلى ما وصفه بـ “الخطر المتزايد” الذي يهدد مئات الآلاف من سكان القطاع، في ظل التناقص الحاد للمخزون الغذائي، ما ينذر بحدوث كارثة إنسانية وشيكة.
وأشار البرنامج إلى أن هذا الوضع الخطير يتزامن مع استمرار إغلاق المعابر الحدودية، ما يعيق بشكل كامل وصول الإمدادات الغذائية الضرورية إلى داخل القطاع المحاصر، مؤكدا أن غزة بحاجة ماسة إلى تدفق فوري ومستمر وغير منقطع للغذاء لتفادي انهيار كامل في الأمن الغذائي.
كما حذر من عواقب وخيمة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، مشيرا إلى أن المدنيين الفلسطينيين في غزة يواجهون بالفعل ظروفا إنسانية كارثية ونقصا حادا في جميع مقومات الحياة.


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