وفد تجاري اردني يشارك بمعرض في باكستان

وطنا اليوم:شارك وفد تجاري أردني في معرض (HEMS) 2025 الذي يقام حاليا في مركز إكسبو بمدينة لاهور – باكستان، وتنظمه سلطة تنمية التجارة في جمهورية باكستان الاسلامية.

وأكد رئيس الوفد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب في تصريح صحفي اليوم الاحد، “حرص القطاع التجاري الأردني على المشاركة الدائمة بالمعارض والفعاليات والتظاهرات الاقتصادية بهدف تعزيز التعاون مع مختلف الدول وفتح أسواق جديدة للمستوردين والمصدرين الاردنيين.

وأشار الخطيب الى ان مشاركة الوفد الأردني الذي يضم عددا من ممثلي الفعاليات التجارية والشركات الاردنية العاملة بقطاع الانشاءات والادوات الصحية والكهربائيات ومواد البناء وقطاع الاعمال الزراعية، “يشكل فرصة مهمة للتواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين سواء في باكستان او من مختلف الدول المشاركة في المعرض، مما يتيح تبادل الخبرات وبحث فرص الشراكة التجارية والاستثمارية، خصوصًا في القطاعات التي يشملها المعرض مثل الصحة والهندسة والصناعات المعدنية.

ولفت الخطيب الى أن هذا المعرض يشكل منصة مثالية للتعرف على أحدث التطورات والفرص في مجالات الصحة والهندسة والمعادن، فضلاً عن كونه مناسبة هامة لتوسيع التعاون بين الشركات الاردنية والباكستانية في هذه المجالات.

وبين ان المعرض ضم منتجات لمجموعة واسعة من القطاعات، منها الآلات الزراعية، الرخام والمعادن، مواد البناء، الحرف اليدوية، معدات السلامة، والمنتجات الصحية ، الآلات الكهربائية (مثل المضخات، المحركات، المحولات، والمولدات)، المراوح والأجهزة المنزلية الكهربائية، الصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات ذات العلاقة.

وأوضح الخطيب أن الوفد قام بزيارة مدينة سيالكوت الباكستانية والتقى نظرائه في غرفة تجارة وصناعة سيالكوت، ومناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفتين، تهدف إلى إرساء أطر عملية للتعاون المستقبلي، وتسهيل تبادل المعلومات التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة تُسهم في تعزيز حضور المنتجات الأردنية في السوق الباكستاني، وفتح آفاق جديدة لفرص استثمارية تخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة.

يذكر أن صادرات المملكة إلى باكستان بلغت خلال عام 2024 نحو 7 ملايين دينار، مقابل نحو 30 مليون دينار مستوردات