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جامعة فيلادلفيا تنعى طالبها المرحوم بدر عبدالله النعماني من سلطنة عُمان الشقيقة

دقيقتان ago
جامعة فيلادلفيا تنعى طالبها المرحوم بدر عبدالله النعماني من سلطنة عُمان الشقيقة

وطنا اليوم:بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ مشاعر الحزن والأسى، تنعى أسرة جامعة فيلادلفيا، ممثلةً بمجلس أمنائها، ومجلس إدارتها، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة، ورئيسها الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح
أحد طلبتها، المرحوم بدر عبدالله النعماني، من سلطنة عُمان الشقيقة
طالب في كلية العلوم – تخصص الرياضيات
لقد كان الفقيد – رحمه الله – صاحب قلب طيب ونفس نبيلة، محبًا للعلم، مشهودًا له بين أقرانه بالتفوق والخلق الكريم.
نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون


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