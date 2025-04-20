جامعة فيلادلفيا تحتفي بيوم العَلَم الأردني بفعاليات وطنية تعزز قيم الانتماء والولاء

وطنا اليوم:احتفاءً باليوم الوطني للعلم الأردني الذي يُصادف السادس عشر من نيسان من كل عام، وانطلاقًا من حرصها على مواكبة المناسبات الوطنية وتعزيز روح الانتماء والولاء لدى الطلبة، نظّمت جامعة فيلادلفيا، من خلال عمادة شؤون الطلبة، سلسلة من الفعاليات الوطنية التي عبّرت عن الفخر والاعتزاز براية الوطن، ورسّخت قيم المواطنة والانتماء في نفوس أسرتها الأكاديمية والإدارية والطلابية.

واستُهلت الفعاليات يوم الأربعاء الموافق 16 نيسان 2025، برفع العلم الأردني على سواري الجامعة في جميع كلياتها وساحاتها ومراكزها وإداراتها، في مشهد وطني مهيب يعكس وحدة الصف والانتماء الوطني. كما شاركت الجامعة في جلسة حوارية بعنوان: “تاريخ العلم الأردني”، نظمتها محافظة البلقاء بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد/ مكتب البلقاء، بمشاركة 50 طالبًا وطالبة من مختلف التخصصات والكليات

واستكمالًا للفعاليات، نظّمت الجامعة صباح اليوم السبت، احتفالًا باليوم الوطني للعلم الأردني، وذلك بمشاركة واسعة من طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

وتخلل الحفل فقرات شعرية وطنية ألقاها عدد من الطلبة، تغنّت بحب الوطن وقيادته الهاشمية، عبّروا من خلالها عن انتمائهم العميق واعتزازهم الراسخ بالهوية الأردنية. كما شهدت الفعالية توزيع ألف علم أردني محمول باليد على الحضور، وتزيين أسطول حافلات الجامعة بالأعلام، في مشهد جسّد روح الانتماء والوحدة الوطنية بصورة معبّرة ومشرّفة.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، قال رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح إن الجامعة تحتفل اليوم بمناسبة وطنية عظيمة، عزيزة على قلوب الأردنيين، وهي اليوم الوطني للعلم الأردني، الذي يُجسّد رمزية الدولة الأردنية، ويحمل في طيّاته قصة وطن شامخ وشعبٍ وفيّ، وقيادة حكيمة.

وأضاف الجراح أن العلم الأردني هو عنوان للهوية الوطنية والانتماء العميق لتراب الوطن، ورمزٌ للإباء والشموخ والعزة ووحدة الصف، يجسد تلاحم الأردنيين وولاءهم الصادق للقيادة الهاشمية الحكيمة، مستذكرًا تضحيات جنود الوطن البواسل الذين قدموا أرواحهم فداءً لتراب الوطن ليبقى علمه شامخًا، وتبقى المملكة منارة للتعايش والتسامح والسلام، مشيرًا إلى أن العلم ليس مجرد قطعة قماش بألوان، بل هو رمز للسيادة والكرامة، يعبّر عن تاريخ وهوية

وأكد الجراح أن ما ينعم به الأردن من أمن واستقرار وسط محيط مليء بالاضطرابات، لم يكن ليتحقق لولا حكمة القيادة الهاشمية المظفرة، التي يقود مسيرتها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه

واختتم الجراح كلمته بالدعاء أن يحفظ الله الأردن بلدًا وقيادةً وشعبًا، وأن تظل رايته خفاقة في سماء المجد، تلامس عنان السماء، محفورة في القلوب والوجدان.

من جانبه، أكد عميد شؤون الطلبة الدكتور حسن الدباس أن الاحتفال بيوم العَلَم الأردني في جامعة فيلادلفيا يأتي ضمن رؤية الجامعة الهادفة إلى ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الهوية الأردنية لدى الطلبة، مشيرًا إلى أن العلم الأردني يُعد رمزًا للوحدة والسيادة والهوية الوطنية التي يعتز بها الجميع

وأوضح الدباس أن عمادة شؤون الطلبة حرصت على أن تتنوع الفعاليات بين الجانب التعبيري والشعبي، من خلال الفقرات الشعرية الوطنية، والأنشطة الرمزية، وتوزيع الأعلام، بما يعكس وعي الطلبة وتفاعلهم مع هذه المناسبة العزيزة.

وتُجسّد هذه الفعاليات حرص جامعة فيلادلفيا على تعزيز القيم الوطنية في بيئتها الأكاديمية، وتأكيد دورها الريادي في إعداد جيل واعٍ ومُدرك لأهمية الانتماء والولاء للوطن وقيادته، ساعٍ للإسهام في بناء مستقبل الأردن بعزيمة وثقة، في ظل القيادة الهاشمية الرشيدة