انطلاقة متميزة للعام الأكاديمي الجديد في كلية العمارة والتصميم بجامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:نظّمت كلية العمارة والتصميم في جامعة فيلادلفيا حفل استقبال لطلبتها الجدد المقبولين في كافة تخصصات الكلية وبرامجها للعام الجامعي 2024/2025، وذلك إيذانًا ببدء فصل أكاديمي جديد يحمل بين طياته آفاقًا واعدة من الإبداع والتميّز.

و حضر الحفل نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي، وعميد الكلية الدكتور علاء عبيدات، وعميد شؤون الطلبة الدكتور حسن الدباس، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

ويهدف اللقاء إلى تعريف الطلبة الجدد بالأنظمة الأكاديمية، وآليات الدعم والإرشاد التي تمكّنهم من الانطلاق بثقة في رحلتهم الجامعية، إلى جانب تسليط الضوء على المهارات الأكاديمية والتقنية اللازمة للنجاح في مجالات العمارة، والتصميم الداخلي، وتصميم الوسائط المتعددة.

وفي كلمة توجيهية، دعا نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي، الطلبة الجدد إلى المشاركة الفاعلة في الفعاليات الفنية والتصميمية التي تنظمها الكلية على مدار العام، مؤكدًا أهمية المثابرة، والاجتهاد، وتحمّل المسؤولية في بناء مستقبلهم الأكاديمي، حاثاً إياهم على المثابرة، والجد، والاجتهاد في دراستهم الجامعية، لافتًا إلى أن سوق العمل يزخر بفرص واعدة للمصممين المبدعين.

وأوضح السرطاوي أن جامعة فيلادلفيا تواصل التزامها برعاية المواهب الشابة، وتعزيز الفكر الإبداعي، من خلال تقديم نموذج تعليمي متكامل يوازن بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بهدف تأهيل جيل مبدع يسهم بفعالية في تطوير مجتمعه.

بدوره، رحّب عميد الكلية الدكتور علاء عبيدات، بالطلبة الجدد، مؤكدًا أنهم شركاء حقيقيون في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الكلية تسعى باستمرار إلى تطوير بيئة تعليمية محفّزة تدعم الإبداع، وتحتضن الفكر النيّر، داعيًا الطلبة إلى التفاعل الإيجابي والانخراط في الأنشطة الأكاديمية واللامنهجية، والسعي الدائم نحو التميّز.

وعبّرت رئيس قسم التصميم الداخلي الدكتورة رنا أبو إصبع، خلال كلمة ترحيبية ألقتها عن فخر الكلية بانضمام نخبة جديدة من الطلبة المبدعين، مؤكدة التزام الكلية بتوفير بيئة تعليمية محفّزة ترتكز على تنمية القدرات الفكرية والتقنية، إلى جانب تعزيز روح البحث والتفكير النقدي، والتي تُعد من جوهر الممارسة المعمارية والتصميمية الناجحة.

وتضمّن الحفل فطورًا جمع الطلبة المستجدين مع أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، بالإضافة إلى عدد من طلبة السنوات السابقة، مما أتاح فرصة قيّمة للتواصل المباشر، وتبادل الخبرات، وبناء علاقات معرفية ومهنية بين الجميع.

وشهد الحفل تفاعلًا لافتًا من الطلبة الجدد، الذين عبّروا عن حماسهم الكبير لبدء مشوارهم الأكاديمي في كلية تتميّز بسمعة رفيعة، وإنجازات أكاديمية مرموقة في مجالات التصميم والعمارة.

كما طرح الطلبة تساؤلاتهم واستفساراتهم ضمن أجواء تفاعلية مثمرة مع أعضاء الهيئة الأكاديمية، ما عزّز من شعورهم بالانتماء والدافعية منذ اليوم الأول.