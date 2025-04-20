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برامج نوعية وتفاعل لافت … جناح فيلادلفيا يتصدر الاهتمام في معرض الجامعات الأردنية بالسعودية

56 ثانية ago
برامج نوعية وتفاعل لافت … جناح فيلادلفيا يتصدر الاهتمام في معرض الجامعات الأردنية بالسعودية

وطنا اليوم:شاركت جامعة فيلادلفيا في معرض الجامعات الأردنية، الذي انطلقت فعالياته في المملكة العربية السعودية، تحت رعاية السفير الأردني في المملكة العربية السعودية الدكتور هيثم أبو الفول، بتنظيم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، والسفارة الأردنية في مدينة الرياض، والقنصلية الأردنية العامة في مدينة جدة، إضافةً إلى شركة “آيكون” العالمية لتنظيم المعارض والمؤتمرات.
وشهد جناح جامعة فيلادلفيا إقبالاً لافتاً من الطلبة السعوديين والمقيمين، الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بالتعرف على البرامج الأكاديمية النوعية التي تقدمها الجامعة، إلى جانب التسهيلات التي توفرها للطلبة الدوليين.
وحرص فريق الجامعة على تقديم شرح مفصل للزوار حول التخصصات المطروحة في مختلف الكليات، والفرص التعليمية المتاحة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، بالإضافة إلى تسليط الضوء على البيئة الجامعية المحفزة، والحرم الجامعي الذي يمتاز بالطبيعة الخلابة، والتطور التكنولوجي الذي تتميز به الجامعة.
وتأتي مشاركة فيلادلفيا ضمن رؤية الجامعة في توسيع حضورها الإقليمي واستقطاب الطلبة الدوليين، وذلك في إطار الخطة الوطنية لاستقطاب الطلبة الوافدين للأعوام (2023–2027)، التي أعدّتها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة.
ويستمر المعرض حتى يوم السبت الموافق 20 نيسان 2025، حيث يُقام على مدار يومين في كل من مدينتي الرياض وتبوك، بمشاركة (22) جامعة وكلية أردنية رسمية وخاصة، ويُعد منصة مهمة للترويج للتعليم العالي الأردني وبرامجه النوعية


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