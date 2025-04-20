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الدكتور المحامي بركات بركات يجتاح ويكتسح إنتخابات إنتخابات إتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة العاصمة

49 ثانية ago
الدكتور المحامي بركات بركات يجتاح ويكتسح إنتخابات إنتخابات إتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة العاصمة

وطنا اليوم -كتب د. عطا أبو الحاج فاز المحامي بركات بركات الكسواني فوزا ساحقا في إنتخابات إتحاد العاصمة الخيري بعد حصوله على 198 صوتا من أصل 283 جمعية شاركت في الإقتراع يوم أمس السبت 2025/4/19 في مركز الإقتراع بجمعية باب الواد الخيرية في حي نزال .

وشهدت العملية الإنتخابية التي إنتهت عند الساعة الخامسة مساء تنافسا محموما حيث تنافس على منصب الرئيس ثلاث أحدهم كان مستقلا وهو الشيخ عياش كريشان والمرشحة الأخرى د. ميرفت العبادي .

وبلغت نسبة الإقتراع أكثر من 78% من أصل 360 جمعية لها حق التصويت وسط إشراف مباشر من وزارة التنمية الاجتماعية التي شكلت لجان الإقتراع والفرز لضمان سير العملية بشفافية ونزاهة.

كما وحصدت كتلة الخير التي ترأسها بركات 10 مقاعد من أصل 12 مقعد وظفرت كتلة الإتحاد والتغيير بمقعدين نالهما الدكتور محمد الغفري وعماد الجعيدي أما الفائزون من كتلة الخير لعضوية الهيئة الإدارية فهم:

ابراهيم العساف
عبد الاله الحنيطي
عواد الجبور
نبيل القطامي
محمود المحسيري
محمد الجمل
هادى السواعير
نجاح حمو
يوسف معدي
محمد عليان

وصرح بركات عقب فوزه بضرورة إعادة هيكلة الإتحاد وتنشيط عمله والتحريض على العمل الخيري المؤسسي بما يتماشى مع التحديات الجديدة التي تواجه القطاع الخيري وخصوصا في محافظة العاصمة وأطرافها ومضى بالقول لن نخيب ٱمال الجميع ما أستطعنا إلى ذلك سبيلا .

وحضر العملية الإنتخابية مندوبو راصد ومنظمات المجتمع المدني وأساطين العمل الخيري وممثلو وسائل الإعلام وناشطو السوشيال ميديا والمنصات الإجتماعية.

وكانت العملية الإنتخابية بحق وحقيق عرسا وطنيا إرتدى فيه حلة قشيبة وتمايل على الطرفين طربا وفرحا.

وبالتوفيق للجميع في خدمة الوطن الحبيب في ظل الراية الهاشمية الخفاقة في المعالي والربا.


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