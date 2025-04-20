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الأردن وسوريا يبحثان تطوير صناعة الإسمنت لتلبية متطلبات الإعمار

10 ثواني ago
الأردن وسوريا يبحثان تطوير صناعة الإسمنت لتلبية متطلبات الإعمار

وطنا اليوم:بحثت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء السورية “عمران” مجالات التعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا، خاصة في مجال صناعة الإسمنت، استجابة لمتطلبات عملية الإعمار في سوريا.
وقال رئيس الوفد السوري، محمود فضيلة، الذي اختتم زيارته للأردن السبت، إن وفدا اقتصاديا سوريًا زار الأردن لأيام عدة وبحث مع مجلس إدارة الشركة ‏السورية الأردنية لصناعة الإسمنت الأبيض “العربية”؛ مجالات تطوير صناعة الإسمنت والوقوف على أعمالها وتطوير وتحديث خطوط الإنتاج فيها، لمضاعفة كميات الإنتاج لتلبية ‏الاحتياجات المطلوبة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”.
والتقى الوفد السوري عددا من المستثمرين في عمان، ‏مبدين اهتماما بالاستثمار في سوريا، خاصة في قطاع ‏الإسمنت.


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