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اعتراضاً على سياسات ترامب.. مسيرات احتجاجية في أنحاء أميركا

10 ثواني ago
اعتراضاً على سياسات ترامب.. مسيرات احتجاجية في أنحاء أميركا

وطنا اليوم:نظم آلاف المحتجين مسيرات في واشنطن ومدن أخرى في أنحاء الولايات المتحدة أمس السبت اعتراضا على سياسات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بترحيل المهاجرين وطرد موظفي الحكومة والحرب في غزة وأوكرانيا.
وأظهرت لقطات إعلامية محتجين يقفون خارج البيت الأبيض ويحملون لافتات كتب عليها “يجب أن تكون السلطة بيد العمال” و”لا للملكية” و”أوقفوا تسليح إسرائيل”.
وردد بعض المحتجين هتافات دعما للمهاجرين الذين رحلتهم إدارة ترامب أو تحاول ترحيلهم، وعبروا عن تضامنهم مع الموظفين الذين طردتهم الحكومة الاتحادية ومع الجامعات التي يهدد ترامب بوقف تمويلها.
ونقلت رويترز عن أحد المحتجين خلال مسيرة بالقرب من البيت الأبيض قوله “بينما يتوسع ترامب وإدارته في استخدام آلة الترحيل الأميركية، سنعمل نحن على إنشاء شبكات وتطوير أنظمة مقاومة للدفاع عن جيراننا”.
ولوح محتجون آخرون بالأعلام الفلسطينية وارتدوا الكوفية الفلسطينية، وهتفوا “فلسطين حرة” وأبدوا تضامنهم مع الفلسطينيين الذين يُقتلون في الحرب الإسرائيلية على غزة.
ورفع بعض المحتجين لافتات تعبر عن دعمهم لأوكرانيا وتحث واشنطن على أن تكون أكثر حزما في التصدي للحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ومنذ تنصيبه في يناير/كانون الثاني، طرد ترامب وحليفه الملياردير إيلون ماسك أكثر من 200 ألف موظف حكومي وحاولا تفكيك العديد من الوكالات.
كما تعتقل الإدارة الأميركية عشرات الطلاب الأجانب وتهدد بوقف التمويل الاتحادي للجامعات بسبب برامج التنوع والمساواة والاندماج، ومبادرات المناخ، والاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
ونددت جماعات حقوقية بهذه السياسات.


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