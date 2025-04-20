قتلى وجرحى بين جنود الاحتلال في كمين للمقاومة بغزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت مقتل جندي وإصابة 5 آخرين في هجوم على مركبة عسكرية ببيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مسلحين فلسطينيين استهدفوا قوة الإنقاذ، مما أدى إلى مقتل الجندي وإصابة 4 آخرين، جروح بعضهم حرجة.

وأضافت أن مروحيات تابعة للجيش نقلت مصابين إلى مستشفيات داخل “إسرائيل”.

وذكرت أن معارك ضارية تجري بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين في مواقع مختلفة بشمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يشن هجمات واسعة على مناطق بشمال القطاع.

من جانبها، أعلنت المقاومة الفلسطينية أن مقاتليها تمكنوا من تنفيذ كمين مركب ضد قوة إسرائيلية متوغلة في منطقة جبل الصوراني شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وذكرت حسابات فلسطينية على منصة “إكس” أن مقاومين فجّروا دبابة إسرائيلية بواسطة عبوة ناسفة شرق غزة، ثم تم استهدافها بصاروخ موجه.

وأفادت بأن مروحيات جيش الاحتلال تقوم بعمليات إخلاء إلى مستشفيات في الداخل المحتل، في حين أفادت مصادر بمقتل ضابط في الجيش وإصابة 4 جنود آخرين.

وقالت مصادر فلسطينية إن غارات إسرائيلية استهدفت أرضا تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوب قطاع غزة.