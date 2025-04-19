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عناب تكرّم الرئيس الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة الدكتور طالب الرفاعي بمناسبة يوم التراث العالمي

8 ثواني ago
عناب تكرّم الرئيس الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة الدكتور طالب الرفاعي بمناسبة يوم التراث العالمي

وطنا اليوم _

كرّمت وزيرة السياحة والآثار، لينا عنّاب، الدكتور طالب الرفاعي، الرئيس الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ووزير السياحة والآثار الأسبق، بمناسبة يوم التراث العالمي، وذلك بحضور عدد من ممثلي القطاع السياحي والمهتمين، وبمشاركة عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس.

 

وبحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، أشادت الوزيرة عنّاب بالدور البارز الذي اضطلع به الدكتور الرفاعي خلال مسيرته الطويلة، لا سيما خلال فترة رئاسته لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، حيث كان صوتًا عربيًا مميزًا على الساحة الدولية، وأسهم في تعزيز مفهوم السياحة المستدامة وحماية التراث الثقافي عالميًا.

 

وعبّر عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، عن تقديره للدكتور الرفاعي، مشيدًا بإسهاماته المؤثرة في قطاعي السياحة والآثار.

 

ويأتي هذا التكريم ضمن سلسلة فعاليات تنظمها الوزارة بمناسبة يوم التراث العالمي، تأكيدًا على أهمية حماية الموروث الحضاري وتعزيز الوعي بأهمية صونه كجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية والإنسانية.


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