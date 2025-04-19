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إنطلاق معرض الجامعات الأردنية في مدينة تبوك

7 دقائق ago
إنطلاق معرض الجامعات الأردنية في مدينة تبوك

وطنا اليوم_برعاية القنصل العام الأردني في مدينة جدة السفير محمد حميد إنطلاق معرض الجامعات الأردنية في مدينة تبوك والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة  

 

تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لاستقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، إنطلق اليوم السبت وتحت رعاية السفير محمد حميد القنصل العام الأردني في مدينة جدة معرض الجامعات الأردنية في مدينة تبوك، والذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، والسفارة الأردنية في مدينة الرياض، والقنصلية العامة الأردنية في مدينة جدة، إضافة إلى الشركة المنظمة وهي شركة أيكون العالمية لتنظيم المعارض والمؤتمرات حيث سيستمر المعرض في مدينة تبوك لمدة يومين 19 – 20 / 4 / 2025, ويشارك في هذا المعرض (22) اثنان وعشرون جامعة وكلية أردنية رسمية وخاصة, حيث افتتح السفير حميد المعرض ثم قام بجولة بين جميع أجنحة الجامعات والكليات المشاركة فيه.

وستقوم الوزارة خلال المعرض بتقديم عرض لأهم المميزات التي تتمتع بها الجامعات الأردنية بشكل خاص، وقطاع التعليم العالي الأردني بشكل عام، والتسهيلات المقدمة للطلبة الوافدين، إضافةً إلى البرامج الأكاديمية الحديثة التي تطرحها الجامعات الأردنية، حيث سيتم توزيع النشرات الإرشادية، والبروشورات التعريفية المختلفة التي تُعرف بالجامعات الأردنية، والتخصصات المطروحة فيها، ورسوم الساعات المعتمدة التي تعدّ تفضيلية مقارنةً بالجامعات الاقليمية في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن المعرض كان قد أقيم لمدة يومين في مدينة الرياض حيث شهد إقبالا كبيرا من الطلبة السعوديين إضافة إلى عدد كبير أيضا من مختلف الجنسيات المقيمة في المملكة العربية السعودية.


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