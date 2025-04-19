راصد: 93٪ نسبة الاقتراع في انتخابات اتحادات الجمعيات الخيرية

وطنا اليوم _

راصد: مادبا والطفيلة وجرش الأعلى نسب اقتراع وعمان الأقل.

راصد: سلاسة انتخابية في اتحادات الجمعيات والاتحاد النسائي وتوصية بتمثيل أوسع للنساء في الهيئات الإدارية.

راصد: افتتاح مراكز الاقتراع في موعدها وتجاوب فوري مع الملاحظات… و26 متطوعاً من راصد راقبوا الانتخابات ميدانياً

عمّان – السبت 19 نيسان 2025

نفّذ مركز الحياة – راصد عملية رقابة شاملة على انتخابات اتحادات الجمعيات الخيرية، إضافة إلى انتخابات الاتحاد النسائي، والتي جرت تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية وفق جدول موحّد في جميع محافظات المملكة.

وقد تم تنفيذ الرقابة من خلال 26 مراقبًا ومراقبة من المتطوعين في راصد، والذين توزعوا ميدانيًا في كافة المحافظات، بناءً على منهجية رقابية واضحة تركزت على رصد مدى الالتزام بالتعليمات الناظمة لسير العملية الانتخابية، وضمان سلامة إجراءات الاقتراع، والتحقق من جاهزية مراكز الاقتراع، وسرية التصويت، ومدى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة.

وبلغت نسبة اقتراع انتخابات اتحادات الجمعيات الخيرية 93٪ من أصل 1552 عضواً يحق لهم الاقتراع، يذكر أن عدد المترشحين/ات لانتخابات اتحادات الجمعيات بلغ 290 مترشحة ومترشحاً.

وبحسب متابعة فرق راصد حتى إغلاق صناديق الاقتراع، سجلت أعلى نسب اقتراع في محافظات مادبا والطفيلة وجرش وذلك بنسبة 100٪ من مجموع الذين يحق لهم الاقتراع، تلتهم محافظات الزرقاء البلقاء والمفرق بنسب اقتراع بلغت 99٪ لكل منهما، ثم محافظات العقبة واربد بنسبة اقتراع 98٪ لكل منهم، ثم محافظة عجلون بنسبة بلغت 97٪، يليهم محافظة الكرك بنسبة اقتراع بلغت 93٪، ثم محافظة معان بنسبة 90٪، وأخيراً محافظة العاصمة عمان بنسبة 79٪.

وأكد راصد أن جميع مراكز الاقتراع فُتحت في تمام الساعة العاشرة صباحاً دون تسجيل تأخيرات تُذكر، مما يعكس التزام لجان الاقتراع وفعالية الجهد التحضيري الذي بذلته وزارة التنمية الاجتماعية في الإشراف والتنظيم المسبق للعملية.

وخلال مجريات الاقتراع، رصدت الفرق الميدانية عدداً من الملاحظات المتكررة، أبرزها: محدودية الوصول لبعض مراكز الاقتراع من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع بعض المعازل الانتخابية في مواقع قد تؤثر على سرية الاقتراع، إضافة إلى اكتظاظ في بعض المواقع، خصوصاً في مركز اقتراع اتحاد جمعيات العاصمة نتيجة وجود خيمة انتظار أمام المركز في ساعات الصباح الأولى.

وقد تم التعامل مع غالبية الملاحظات بشكل فوري، من خلال التنسيق المباشر لفريق راصد مع وزارة التنمية الاجتماعية، التي خصصت خطاً ساخناً لتلقي ملاحظات المراقبين، وأبدت تجاوباً سريعاً أسهم في تيسير العملية الانتخابية على أرض الواقع.

وفي انتخابات الاتحاد النسائي، سُجّل فوز بالتزكية للهيئات الإدارية في بعض المحافظات مثل جرش والبلقاء والعاصمة والطفيلة والعقبة، دون الحاجة لإجراء اقتراع، وبلغت نسبة الاقتراع لكافة المحافظات 100٪حيث بلغ عدد أعضاء الهيئة العامة الذي يحق لهم الاقتراع 132 عضوة.

وفي ختام تقريره، دعا مركز الحياة – راصد إلى مراجعة آليات الترشح والتوعية المجتمعية لتعزيز تمثيل النساء في الهيئات الإدارية للجمعيات واتحاداتها، كما أوصى بضرورة تحسين البنية التحتية لمراكز الاقتراع، لتكون مهيأة بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، ومأسسة آلية الخط الساخن كأداة رقابية فعّالة تُعزز الشفافية والاستجابة الفورية، وتوفير برامج تدريبية لبناء قدرات الهيئات المنتخبة في مجالات الحوكمة والإدارة، والعمل على تحديث التعليمات الناظمة لانتخابات الجمعيات بشكل دوري، بما يضمن الشفافية والعدالة في التمثيل.

ويؤكد راصد أن هذه الانتخابات تُعد محطة أساسية في مسار تطوير العمل الأهلي، وتشكل نموذجًا على أهمية التكامل بين المجتمع المدني والجهات الرسمية في ترسيخ المشاركة والحكم الرشيد.