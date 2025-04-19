اطلاق فعاليات ملتقى السلامة الدوائية بنسخته الأولى وافتتاح معرض شركات الأدوية المرافق له

وطنا اليوم _أطلق مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات فعاليات ملتقى السلامة الدوائية في نسخته الأولى كما افتتح معرض شركات الأدوية المرافق له.

وأكد مهيدات في كلمته الافتتاحية، الجاهزية القصوى والاستعداد التام لدعم المبادرات التي تُسهم في رفع معايير السلامة الدوائية وتعزيز الأمن الدوائي الوطني، لافتًا إلى أن خدمة الوطن والمساهمة في تعزيز بنيانه للجميع.

وأضاف أن المؤسسة تفتح أبوابها للتشاركية مع الشركاء كافة في القطاع الصحي من أجل هدف واحد وهو ضمان مأمونية الأدوية وتعزيز العمل المشترك لرفع مستوى ثقافة السلامة الدوائية كجزء أساسي من جودة الرعاية الصحية وتمكين المبادرات الوطنية التي تعنى بتثقيف المرضى في مجال الاستخدام الآمن للدواء وتدريب الكوادر الصحية وتأهيلها.

ومندوبًا عن نقيب صيادلة الأردن الدكتور محمد عبابنة قال نائب نقيب الصيادلة الدكتور رأفت أبو صالح أن النقابة الأردن ومنذ نشأتها عام 1957، أخذت على عاتقها مسؤولية النهوض بمهنة الصيدلة، والدفاع عن حقوق الصيادلة، والمساهمة الفاعلة في تطوير قطاع الرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، والهيئات التنظيمية، والجمعيات المهنية.

وأكد أبو صالح أهمية مثل هذه الملتقيات في تمكين الكوادر الصيدلانية وتعزيز دورهم الحيوي في منظومة الرعاية الصحية، لافتًا إلى التطور اللافت الذي شهدته مهنة الصيدلة خلال العقود الماضية، بانتقال الصيدلي من دور تقليدي في صرف الأدوية، إلى شريك أساسي في الفريق العلاجي، يقدم المشورة السريرية ويساهم في رفع جودة وسلامة العلاج المقدم للمرضى.

بدورها ثمنت رئيس مؤسسة التوعية بالأخطاء الدوائية الدكتورة لينا الحمداني دعم مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء ومساهمته في عقد الملتقى، مستعرضة نشأة المؤسسة وبدايات عملها الأولى، كمؤسسة تعنى بتعزيز السلامة والصحة الجيدة، عبر نشر الوعي والتثقيف المجتمعي حول الأساليب السليمة لاستخدام الدواء والابتعاد عن الممارسات الخاطئة، معربة عن تطلعها إلى أن يُحدث هذا الملتقى نقطة تحول في الإستخدام الآمن للدواء ، والمساهمة في الحد من بعض ممارسات سوء استخدام الدواء، قبل المرضى.

واختتم الملتقى بتكريم مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، راعي الملتقى، والمنظمين والرعاة، هذا وشارك في الملتقى ما يزيد عن 250 مشارك من ممثلي الجهات ذات العلاقة والمؤسسات الصحية والأكاديمية والشركات الدوائية والمستودعات، فيما عرض في المعرض منتجات شركات ومستودعات الأدوية المشاركة.