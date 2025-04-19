البكار يلتقي عددا من نظرائه وزراء العمل العرب في القاهرة

وطنا اليوم_

التقى وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم السبت في القاهرة عددا من نظرائه وزراء العمل العرب.

وتأتي لقاء البكار مع وزراء العمل العرب على هامش مؤتمر العمل العربي في دورته الحادية والخمسين الذى تنظمه منظمة العمل العربية خلال الفترة من 19 إلى 26 نيسان الجاري، تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى.

ويشارك في المؤتمر وزراء عمل وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية وممثلي المنظمات العمالية من 21 دولة عضو في المنظمة.

ويشارك في المؤتمر وفد رسمي من الأردن برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار ويضم الوفد رئيس لجنة في مجلس العين عيسى مراد، رئيس لجنة العمل في مجلس النواب معتز ابو رمان، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، رئيس جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، وعدد من الاعيان والنواب ورؤساء النقابات العمالية.

والتقى البكار وزير العمل المصري محمد عبد العزيز جبران ، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربي يونس السكوري ووزيرة العمل الفلسطيني الدكتورة إيناس عطاري.

وبحث البكار خلال اللقاء الثلاثة اوجه التعاون المشترك مع بلدان الوزراء والأردن في مختلف مجالات شؤون العمل وتبادل الخبرات معهم خاصة في مجال التدريب المهني والتقني والسلامة والصحة المهنية.