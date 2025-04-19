المحافظة يتفقد سير العملية التعليمية في عدد من المدارس في الطفيلة

وطنا اليوم _تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة سير العملية التعليمية في عدد من المدارس التابعة التابعة لمحافظة الطفيلة، يرافقه مدير إدارة الأبنية والمشاريع في الوزارة المهندس عصام أبو أحمدة ومدير إدارة اللوازم والتزويد محمد المناصير.

وتأتي الجولة التفقدية ضمن سلسلة من اللقاءات في الميدان التربوي في مختلف محافظات وألوية المملكة، للوقوف عن كثب على الواقع التربوي واحتياجاته وسبل معالجة التحديات التي تعترض سير العمل فيه، وتوفير البيئة الآمنة للطلبة.

واستهل الدكتور محافظة جولته بزيارة مدرسة العيص الثانوية للبنين، وتابع زيارته لعدد من مدارس المديرية للوقوف على الواقع الفعلي فيها، موعزًا بضرورة الإسراع في طرح العطاءات المرصودة على خطة الوزارة من صيانات وتوسعة للغرف الصفية.

وشملت الجولة زيارة مدرسة عمر بن عبدالعزيز الأساسية للبنين، ومدرسة زيد بن حارثة الثانوية للبنين، ومدرسة العيص الثانوية للبنات، ومدرسة العيص الأساسية المختلطة، ومدرسة الطفيلة المهنية الثانوية للبنين، ومدرسة خديجة بنت خويلد الثانوية المختلطة، ومدرسة رابعة العدوية الأساسية المختلطة.

وأوعز الدكتور محافظة لإدارة الأبنية بالسير باستملاك فوري لقطعة أرض لإنشاء بناء مدرسي بديل لمدرسة رابعة العدوية.

كما تفقد مدرسة الطفيلة الثانوية المهنية للبنين، حيث تابع سير العملية التعليمية في مشاغل برنامج التعليم المهني (BTEC) للاطمئنان على التجهيزات التي وفرتها الوزارة وتساهم في إنجاح البرنامج، واستمع إلى ملاحظات الطلبة والمعلمين.

وتفقد الدكتور محافظة عددا من المدارس التابعة لمديرية تربية وتعليم لواء بصيرا، حيث تفقد المبنى الجديد لمدرسة عمر بن الخطاب الأساسية المختلطة، واطلع على نسبة الإنجاز في البناء التي تجاوزت 70‎%‎ ، وأوعز بالاستعجال في إنجاز البناء الجديد والاستغناء عن البناء المستأجر لمدرسة القادسية الأساسية للبنين.

والتقى الدكتور محافظة خلال الجولة أعضاء من مجالس التطوير التربوي والمجتمع المحلي، حيث استمع لملاحظاتهم حول العملية التعليمية والواقع التربوي في مدارس المنطقة.

وشدد الدكتور محافظة خلال لقائه الإدارات المدرسية في المدارس التي زارها على ضرورة تواصل المدرسة مع المجتمع المحلي وتفعيل مجالس الطلبة وأولياء الأمور، مشيراً لأهمية التعاون بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي واستثمار هذه العلاقة في تحقيق أهداف رسالة التربية والتعليم.

ودعا الدكتور محافظة مديري التربية والتعليم لتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس التابعة لمديرياتهم، وتفعيل دور الإشراف التربوي وتقديم المساعدة الفنية لإداراتها ومعلميها.