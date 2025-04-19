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المحافظة يكرم الطالب عبدالله سعافنة لمساهمته في بحث علمي دولي في فيزياء الجزيئات

9 ثواني ago
المحافظة يكرم الطالب عبدالله سعافنة لمساهمته في بحث علمي دولي في فيزياء الجزيئات

وطنا اليوم_كرّم وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الطالب عبدالله سعافنة من طلاب الصف التاسع في مدارس جامعة عمان الاهلية الأولى؛ لمشاركته القيمة في بحث علمي دولي نُشر مؤخرا في ورقة متخصصة في فيزياء الجزيئات.

وأشاد الدكتور محافظة خلال التكريم اليوم السبت بجهود الطالب السعافنة في هذه الورقة البحثية، داعيا إلى تعميم هذه الإبداعات كقصص نجاح ونماذج تستحق المحاكاة في مدارسنا.

وتحقق هذا الإنجاز الذي يأتي خطوة متميزة تُجسد الإمكانات العلمية المتقدمة لدى الشباب الأردني تحت إشراف الدكتورة آلاء العزام من الجامعة الأردنية، وبالتعاون مع مؤسسة آستروجو الأردنية، التي تعمل على تمكين الطلبة من المساهمة في أبحاث علمية مرموقة بالشراكة مع مؤسسات عالمية، مثل جامعة كلية لندن (UCL).

وتناول البحث دراسة دقيقة للخصائص الطيفية والدورانية-الاهتزازية لجزيء ثاني أكسيد الكربون (CO₂)، وخاصة نظير 16O12C16O (المعروف بـ 626)، باستخدام خوارزمية MARVEL 4.0، في إطار مشروع علمي عالمي يهدف لتعزيز قواعد البيانات الطيفية المستخدمة في مراقبة التغير المناخي وتتبع ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بالأقمار الصناعية (OCO-2، OCO-3، وCO2M)، واستكشاف الكواكب الخارجية، والتطبيقات الصناعية والطبية، إضافة إلى دراسة ولادة النجوم داخل السحب الجزيئية.

وستعمل هذه البيانات على تعزيز قواعد علمية مهمة مثل HITRAN وExoMol، والتي تُستخدم من قبل وكالات فضاء رائدة مثل NASA وESA.

ويأتي هذا الإنجاز المتميز كثمرة تعاون أردني-دولي يعكس الرؤية المستقبلية لمؤسسة آستروجو في إتاحة الفرصة للطلبة لصناعة الأثر في ميادين البحث العلمي العالمي، ويؤكد أن العُمر لا يقف عائقًا أمام الإبداع والمعرفة.


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