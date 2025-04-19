صناعة عمان” تشارك في تكريم الفائزين في مسابقة مشاريع التخرج الهندسية

وطنا اليوم _شاركت غرفة صناعة عمان في الحفل، الذي اقامته نقابة المهندسين الأردنيين لتكريم الفائزين في مشاريع التخرج النقابية والمشاريع المنفذة في القطاع الصناعي ومشاريع المرور للعام 2024، والذي اقيم السبت، برعاية وحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.

ومثّل الغرفة في اللجنة المشرفة على هذه المسابقة، المهندس فضل اللبدي والمهندس محمد ابوصعيليك.

وألقى مدير التنمية الصناعية في الغرفة، المهندس فضل اللبدي، كلمة قال فيها، ان القطاع الصناعي يساهم بربع الناتج المحلي الاجمالي من خلال ما يزيد (16) الف منشأة صناعية تجاوزت صادراتها (8) مليار دينار العام الماضي وتشغل ما يزيد عن (265) ألف عامل وعاملة يشكلون ما يزيد عن (20%) من إجمالي القوى العاملة في كافة القطاعات الاقتصادية، حيث يشكل المهندسون الأردنيون عنصر رئيسي وفاعل في بناء وتطوير منظومة الانتاج الصناعي.

مضيفا إن شراكة غرفة صناعة عمان مع نقابة المهندسين الأردنيين هي شراكة استراتيجية ومثمرة امتدت على مدار السنوات الماضية لتشمل مختلف مجالات التطوير الهندسي والصناعي، حيث تمتد هذه الشراكة منذ دورة المسابقة للعام 2014 وتم خلالها منح ما يزيد عن (30) جائزة للمشاريع الفائزة من مختلف التخصصات والشعب الهندسية المشاركة في مسابقة مشاريع التخرج المنفذة في القطاع الصناعي.

واوضح اللبدي ان الغرفة أطلقت في العام 2011 برنامجا لربط مشاريع التخرج الهندسية بالقطاع الصناعي والذي انبثقت عنه هذه المسابقة، حيث يهدف البرنامج الى تنفيذ مشاريع التخرج بناء على احتياجات المصانع في مختلف التخصصات الهندسية، إضافة الى تطوير قدرات الطلبة وإكسابهم المهارات العملية التي تساهم في زيادة قابلية دخولهم الى سوق العمل.

وفي مجال التشغيل والتدريب، فلقد تم خلال الأعوام الماضية تأسيس وحدة تشغيل لدى الغرفة بالشراكة مع برنامج التوظيف 2030 التابع للشراكة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وذلك بهدف تلبية احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الأردنية المؤهلة في مختلف التخصصات والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب الاردني والتقليل من نسب البطالة في الاردن، والمجال متاح للمهندسين للاستفادة من خدمات هذه الوحدة، كما وتم إطلاق برنامج تدريب المهندسين بقصد التشغيل لدى الشركات الصناعية بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين لمنح المزيد من فرص التشغيل للمهندسين في القطاع الصناعي وبما يساهم في تلبية احتياجات الشركات الصناعية من الكوادر الهندسية في كافة التخصصات المطلوبة.

وعن المشاريع المنفذة في القطاع الصناعي، فقد فازت في الجائزة الأولى عن شعبة الهندسة الميكانيكية الجامعة الأردنية لمشروع (تقييم المخاطر المتعلقة بسلامة الأغذية ومخاطر السلامة المهنية في منشأة غذائية باستخدام المنطق الضبابي والمرونة).

وعن شعبة الهندسة الكهربائية فقد فازت الجامعة الهاشمية لمشروع (تحليل أنظمة القدرة للمصنع: شركة صناعة الألمنيوم العربية).

وعن مشاريع هندسة المرور والتي تقدم جوائزها من أمانة عمان، فقد فازت في الجائزة الأولى جامعة عجلون الوطنية لمشروع (نمذجة تطبيق التعرفة المرورية على طريق المطار باستخدام برمجية المحاكاة visum في الأردن.

فيما فازت بالجائزة الثانية جامعة عمان الأهلية لمشروع (تصميم التقاطعات غير التقليدية لتحسين أداء ميدان الحرمين).