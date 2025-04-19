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بحث تعزيز التعاون بين غرفتي تجارة عمان ورام الله والبيرة 

11 ثانية ago
بحث تعزيز التعاون بين غرفتي تجارة عمان ورام الله والبيرة 

وطنا اليوم_عمان- اتفق رئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق، مع رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري، على زيادة التعاون والتنسيق بين الجانبين بالعديد من المجالات المشتركة بما ينعكس على علاقات البلدين التجارية.

وأكد الحاج توفيق أن تجارة عمان على استعداد تام لتسخير كل امكانياتها لدعم القطاع التجاري الفلسطيني والترويج للمنتجات الفلسطينية بالسوق المحلية، علاوة على توفير التدريب والتأهيل المتخصص لمنتسبي غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة وقطاع الأعمال.

ونوه لأهمية العمل على تجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه مبادلات البلدين التجارية والتي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مبينا أن صادرات المملكة للسوق الفلسطينية بلغت خلال العام الماضي 202 مليون دينار مقابل نحو 47 مليون دينار مستوردات.

 وشدد الحاج توفيق على أهمية تعزيز التعاون بين الغرفتين بالمرحلة المقبلة وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما، مؤكدا أهمية دعم المنتج الفلسطيني وتسويقه عبر المعارض والترويج المشترك.

من جهته ثمن العطاري، الدعم الذي تقدمه غرفة تجارة عمان والقطاع الخاص الأردني للقطاع الخاص الفلسطيني ودعم صموده في وجه السياسات الاقتصادية التي تفرضها سلطات الاحتلال لافتا إلى صعوبة تنقل رجال الأعمال من وإلى فلسطين جراء قيود الاحتلال.

 وأكد العطاري أن الأردن هو متنفس وشريان فلسطين الحيوي ونقطة الانطلاق لباقي دول العالم ومنها العربية، مشددا على أهمية اعتماد ميناء العقبة كميناء رئيسي للمستوردات الفلسطينية.

وحضر اللقاء، عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان امجد السويلميين وعضو مجلس ادارة غرفة تجارة رام الله والبيرة محمد عابدين.


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