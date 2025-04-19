تبت إلى الله”.. تفاصيل التحقيق مع مدرس استدرج طالبة إلى منزله بحجة مس “الجن”

وطنا اليوم_كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية تفاصيل جديدة في قضية مدرس متهم باستدراج تلميذة إلى شقته بعد إيهامها بتعرضها لمس الجن وحاجتها لجلسات علاجية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المتهم اعترف بجريمته وأدلى بتفاصيل صادمة أمام النيابة، مشيرا إلى ندمه على ما فعله، قائلا: “تبت إلى الله”.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم وأصدرت قرارا بتوجيه 4 اتهامات له وهي “استغلال موقعه الوظيفي واستدراج قاصر والتحرش بها ومحاولة إقامة علاقة غير شرعية”.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدرس المتهم بمحاولة إقناع الفتاة بأنها بحاجة لجلسات علاج بسبب ما وصفه بمس من الجن.

وبعد أن أقنعها في البداية بعلاجها، استدرجها إلى منزله ليطلب منها خلع ملابسها لتقديم العلاج المزعوم.

واكتشفت الفتاة أن هذا كله كان حيلة من المدرس لتحقق مآربه، ففرت هاربة وسردت الوقائع لعائلتها.