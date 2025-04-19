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إيران تكشف سبب نقل جولة المحادثات الثانية مع أميركا إلى روما

43 ثانية ago
إيران تكشف سبب نقل جولة المحادثات الثانية مع أميركا إلى روما

وطنا اليوم _كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، فجر اليوم السبت، أن اختيار العاصمة الإيطالية روما بدلاً من مسقط لاستضافة الجولة الثانية من محادثات واشنطن وطهران النووية جاء بناءً على اقتراح وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي وموافقة إيران والولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد غادر إلى روما، للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن.

 

وذكر التلفزيون الإيراني أن عراقجي غادر إلى روما ضمن الجولة الثانية من المحادثات مع أميركا، على رأس وفد يضم نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي ونائبه للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، بالإضافة إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي.

 

ومساء الجمعة، وصل وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، الذي تقوم بلاده بدور الوساطة بين طهران وواشنطن، إلى روما.

 

وأعلنت وزارة الخارجية العُمانية أن وزير الخارجية بدر البوسعيدي التقى بنظيره الإيطالي أنطونيو تاياني في روما، وذلك ضمن زيارة رسمية تسبق انطلاق جولة المحادثات بين إيران والولايات المتحدة.


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