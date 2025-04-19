الاردن : الحرارة تتجاوز الـ 30 درجة مئوية اليوم

وطنا اليوم _يطرأ اليوم السبت، إرتفاع قليل على درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية؛ ويكون الطقس دافئا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعةتتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الأحد، إنخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس دافئا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

اما الاثنين، فيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس ربيعيا معتدلا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويطرأ الثلاثاء إرتفاع واضح وملموس على درجات الحرارة ، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 – 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 – 14، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 13, وفي مرتفعات الشراة 28 – 14, وفي مناطق البادية 31 – 15, وفي مناطق السهول 32 – 16, وفي الأغوار الشمالية 37 – 19, وفي الأغوار الجنوبية 39 – 22, وفي البحر الميت 38 – 21،ج وفي خليج العقبة 39 – 22 درجة مئوية.