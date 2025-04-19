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بيان صادر عن عشائر الجرادات في المملكة الاردنية الهاشمية

دقيقتان ago
بيان صادر عن عشائر الجرادات في المملكة الاردنية الهاشمية

وطنا اليوم_في ظل الأحداث الأخيرة وما شهدته المملكة الأردنية الهاشمية من محاولة آثمة تمثّلت في مخططات خبيثة هدفت إلى النيل من أمن الوطن وزعزعة استقراره وإشاعة الفوضى والتخريب الممنهج فإننا نحن أبناء عشائر الجرادات بالاردن نُعرب عن أشد عبارات الإدانة والاستنكار لهذه المحاولات الجبانة التي تستهدف كيان الأردن ووحدة شعبه وطمأنينة مجتمعه.

 

وإننا نُشيد بكل فخر واعتزاز بالكفاءة العالية والجاهزيه المتميزة لدائرة المخابرات العامه والأجهزة الأمنية وجيشنا الباسل التي تمكنت بحنكتها ويقظتها من إحباط هذه المخططات قبل أن تمسّ أمن الوطن واستقراره.

لقد أثبت رجال أجهزتنا الأمنية مجددًا أنهم الحصن المنيع والسند الأمين لهذا الوطن العظيم.

 

ونؤكد من منطلق انتمائنا الراسخ وولائنا المطلق التفافنا الكامل حول قيادتنا الهاشمية الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه وولي عهده المحبوب الذي يمضي بالأردن نحو التقدم بثبات وحكمه ٠

 

سيبقى الأردن بعون الله عصيّا على الأعداء منيعًا بأبنائه المخلصين راسخًا بوحدته الوطنية التي تترسخ في وجه كل تحدٍّ ومحنة ومتجددًا بالعزم والإرادة والولاء الصادق.

 

نسأل الله العلي القدير أن يحفظ الله الأردن ملكًا وشعبًا أرضًها وسمائها بحرها وجوها وان يحفظ كل ذرة تراب فيها ٠

وأدام علينا نعمة الأمن والاستقرار ٠

 

وسدّد خطى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم،

نحو العزّة والرفعة والكرامة.

 

أبناء عشيرة الجرادات


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