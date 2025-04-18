فرح البدري..في ملتقى جامعة الشرق الأوسط .. مواجهة الجمهور بلغة المستقبل

وطنا اليوم-لفتت الإعلامية الأردنية الشابة فرح هاني البدري الأنظار باهتمام لكلمتها التي ألقتها في الملتقى الاول لخريجي جامعة الشرق الأوسط ممثلة لخريجي الماجستير في الاعلام وكأحد طالبات برنامج الدكتوراة في الاعلام بجامعة بيدفورد شاير البريطانية بالتعاون مع جامعة الشرق الأوسط.

عدد كبير من الحضور من الضيوف وخريجي الجامعة بمختلف الكليات في الملتقى الذي أقيم برعاية الدكتور يعقوب ناصر الدين رئيس مجلس امناء الجامعة أعربوا عن إعجابهم باللغة التي عبرت عنا الإعلامية فرح البدري عن تجربتها على المسارين المهني والأكاديمي وبأدوات تحاكي لغة المستقبل كما وُصفت ما دفع العديد من الحضور للإشادة والتقدير بالأداء لكلمة البدري.

والإعلامية فرح البدري هي منتجة ومراسلة عملت لسنوات في قناة المملكة وفي قناة الحرة الأمريكية في واشنطن قبل ان تعود لقناة عمان TV مراسلة ومنتجة تنفيذية اضافة لاستكمالها برنامج الدكتوراة في الاعلام.

احد الحاضرين في فعالية الملتقى .. اشار في تعليق بعد كلمة الاعلامية فرح البدري انها بدأت بالفعل بمنافسة والدها الاعلامي القدير هاني البدري .