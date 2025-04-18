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إضاءة المواقع الأثرية الجمعة باللون الأخضر احتفالًا بيوم التراث العالمي

58 ثانية ago
إضاءة المواقع الأثرية الجمعة باللون الأخضر احتفالًا بيوم التراث العالمي

وطنا اليوم:تضيء دائرة الآثار العامة، مساء اليوم الجمعة، جميع المواقع الأثرية الرئيسية في المملكة باللون الأخضر، وذلك احتفالًا بيوم التراث العالمي.
وذكرت الدائرة في بيان، بأن شعار الاحتفال سيكون هذا العام “التراث في خطر بسبب الكوارث والنزاعات: الاستعداد والاستفادة من 60 عامًا من جهود المجلس العالمي للمعالم والمواقع/ ايكوموس.
واحتفلت المملكة بيوم التراث العالمي والذي يصادف الثامن عشر من شهر نيسان من كل عام، والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) عام 1983، بهدف تعزيز الوعي بأهمية تنوع التراث الثقافي في جميع أنحاء العالم وتعزيز مفهوم التراث للإنسانية جمعاء.


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