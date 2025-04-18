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اتفاق فلسطيني سوري على تشكيل لجان مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية

دقيقتان ago
اتفاق فلسطيني سوري على تشكيل لجان مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية

وطنا اليوم:اتفقت فلسطين وسوريا على تشكيل لجان مشتركة تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات بين البلدين.
وجاء الاتفاق خلال لقاء الرئيسان الفلسطيني محمود عباس والسوري أحمد الشرع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، حيث اتفقا على على مواصلة التنسيق والتشاور.
واستعرض عباس خلال الاجتماع، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين، وآخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والاتصالات الجارية مع الأطراف كافة لوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، واعادة الإعمار دون تهجير، وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها المدنية والأمنية، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الاسرائيلي.
وقال عباس إنّ “الأولوية لدينا وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل، مع تولي دولة فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية في غزة، وأن يكون السلاح فقط بيد الدولة، إضافة إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية بما فيها القدس، والذهاب إلى عملية سياسية”.
وأضاف إن فلسطين تعمل مع السعودية والولايات المتحدة والدول العربية والأوروبية المعنية، على صيغة واضحة للذهاب لمسار تنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية، وعقد المؤتمر الدولي للسلام في حزيران/ يونيو المقبل في نيويورك.
وهنأ عباس، نظيره السوري الشرع، على نجاحه وإنجازاته نحو سوريا الجديدة التي يتمناها الشعب السوري، متمنياً لسوريا وشعبها المزيد من الاستقرار والازدهار في ظل وحدة الأرض والشعب، قائلا: “تجمع شعبينا علاقات أخوة راسخة منذ الأزل، ولا زلنا نقدر بكل العرفان استضافة الشعب الفلسطيني من اللاجئين في سوريا”.
وحضر الاجتماع: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وعضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني، والسفير سمير الرفاعي، وياسر عباس، ومستشار الرئيس القانوني وائل لافي


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