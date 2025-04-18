صحفي إيطالي يربك “المترجمة” ويحرج ميلوني أمام ترامب

وطنا اليوم:تعرضت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني لموقف محرج من صحفي إيطالي، خلال لقائها “الناجح” مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في واشنطن.

وبعبارات مثل “لنجعل الغرب عظيما مرة أخرى”، كسبت ميلوني، كعادتها، ود الرئيس الأميركي، الذي وصفها بالمرأة العظيمة.

لكن الصحفيين الإيطاليين، لم يسهلوا مهمتها في المكتب البيضاوي، وانهالوا بالأسئلة الصعبة على ترامب وميلوني.

وأبرز لحظات اللقاء، كانت عندما سأل أحد الصحفيين الإيطاليين ميلوني: “ما رأيك بتحميل ترامب المسؤولية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول بدء الحرب مع روسيا؟”.

وبعد أن أجابت ميلوني بالإيطالية، توقف ترامب، وطلب بترجمة السؤال والإجابة.

بعدها أخبرته المترجمة الإيطالية بالسؤال وإجابة ميلوني، التي حاولت تفادي الموضوع، وتحويل النقاش حول التزام إيطاليا برفع المساهمة في الإنفاق العسكري في حلف شمال الأطلسي.

ولم تجب ميلوني أبدا حول موضوع ترامب وزيلينسكي، وتعاملت مع الشق الثاني للسؤال والذي تحدث عن مساهمة إيطالية في “الناتو”.

وخلال الترجمة، تلعثمت المترجمة الإيطالية كثيرا، وبدت متوترة وحذرة، في انتقاء الترجمة للرئيس الأميركي.

وبعد انتهاء الترجمة، قرر ترامب التعقيب على اتهامه بأنه يلوم زيلينسكي حول بدء الحرب.

وقال ترامب: “لا أحمّل زيلينسكي المسؤولية.. ولكنني لا أعتقد أنه قام بعمل جيد”.