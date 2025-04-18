ولي العهد: ربيع الشمال دائماً غير

وطنا اليوم:نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عبر خاصية الستوري في انستغرام لقطات، من زيارته، اليوم الجمعة، للموقع الأثري بمنطقة أم قيس في محافظة إربد، والتي رافقته فيها سمو الأميرة رجوة الحسين.

كما نشر سمو ولي العهد منشورا آخر يحتوي على صورة له ولسمو الأميرة رجوة ذيله بتعليق: “ربيع الشمال دايما غير”.