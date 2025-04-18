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عملية نوعية لكتائب القسام جنوب خانيونس

40 ثانية ago
عملية نوعية لكتائب القسام جنوب خانيونس

وطنا اليوم:أكدت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن مجاهديها استدرجوا قوة إسرائيلية إلى نفق، وأوقعوها بين قتيل وجريح، كما استهدفوا ثلاث جرافات، جنوبي خان يونس.
وقالت “القسام” في تصريح صحفي مقتضب، اليوم الجمعة: “استدرج مجاهدونا قوة صهيونية إلى “عين نفق” مفخخ، وفجّروه بعدة عبوات ناسفة فور دخول عدد من الجنود إليه ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف العدو، وذلك عصر الأربعاء، في منطقة “قيزان النجار” جنوبي خانيونس.
وأضافت: “استهدفنا ثلاث جرافات عسكرية صهيونية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” وعبوة “شواظ” وعبوة برميلية، أمس الخميس، في منطقة “قيزان النجار” جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع.
وترتكب قوات الاحتلال، بدعم أمريكي مطلق، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في القطاع الفلسطيني المحاصر، خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.


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