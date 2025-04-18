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وزيرة السياحة تشارك صانعي محتوى صينيين جولة بمدينة جرش الأثرية

دقيقة واحدة ago
وزيرة السياحة تشارك صانعي محتوى صينيين جولة بمدينة جرش الأثرية

وطنا اليوم:شاركت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، الثنائي الصيني الشهير زانغ شينيو وليانغ هونغ، بجولة ميدانية خاصة في مدينة جرش الأثرية، بحضور فريق التلفزيون الرسمي الصيني، وذلك في إطار تصوير مشاهد من الفيلم الوثائقي العالمي (على الطريق)، الذي يُنتجه الأردني إبراهيم شاهين بالتعاون مع الجانب الصيني.
يأتي ذلك تزامناً مع احتفالات وزارة السياحة والآثار بيوم التراث العالمي، الذي يصادف الثامن عشر من نيسان.
وبحسب بيان للوزارة، اليوم الجمعة، يُعرف الثنائي زانغ شينيو و ليانغ هونغ بكونهما من أبرز صنّاع المحتوى والرحالة المؤثرين في الصين والعالم، حيث ألهمت مغامراتهما ملايين المتابعين عبر سلسلة وثائقية لاقت أكثر من 10 مليارات مشاهدة.
وقالت الوزارة في البيان: “جاءت هذه الجولة ضمن جهود وزارة السياحة والآثار للترويج للأردن في الأسواق العالمية، خاصة السوق الصينية، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية ثقافية وتاريخية فريدة”.
وأوضحت، أن الجولة اشتملت على زيارة المركز الإقليمي للصيانة والترميم في جرش، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات المحلية في مجال صيانة وترميم القطع الأثرية، والذي افتتحه جلالة الملك عبدالله الثاني في أيلول من العام 2024.
كما اطّلع الوفد الإعلامي على مشروع ترميم درج معبد زيوس، المنفذ بالتعاون مع الحكومة الفرنسية، بالإضافة إلى شارع الأعمدة، والسوق الأثري، والمسرح الجنوبي، وبيت الآثار.
وزار الفريق “بيت خبرات سوف”، المشروع المجتمعي الذي تديره مجموعة من سيدات المجتمع المحلي، ويهدف إلى تمكين المرأة من خلال الحفاظ على الحرف التقليدية وإحياء التراث الثقافي، حيث وثّق الفريق التفاعل الحي للزوار مع المأكولات والمشغولات اليدوية المحلية.
وفي مقابلة خاصة مع القناة الصينية، أكدت الوزيرة عناب أهمية الانفتاح على الأسواق الآسيوية، لا سيما السوق الصيني، مشيرة إلى أن الأردن يقدم تجربة سياحية متكاملة.
وأضافت: “رغم البعد الجغرافي بيننا وبين الصين، إلا أن القيم الإنسانية والثقافية المشتركة تجمعنا، الأردن، الغني بتراثه وتاريخه، يقدم تجربة لا تُنسى للسائح الصيني، عنوانها الدفء وكرم الضيافة”.
وأكدت الوزيرة عناب، أن الترويج من خلال شخصيات مؤثرة مثل زانغ شينيو وليانغ هونغ، يُسهم في إيصال رسالة الأردن الثقافية والإنسانية إلى جمهور واسع في الصين والعالم، وكذلك إيصال رؤية الوزارة في تعزيز السياحة المستدامة وربط التراث بالمجتمع المحلي.


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