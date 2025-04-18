رئيس مجلس النواب ونظيره التركي: الوصاية الهاشمية حافظت على هوية القدس

وطنا اليوم:التقى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بنظيره التركي نعمان كورتولموش رئيس مجلس الأمة التركي في اسطنبول وذلك قبيل انطلاق أعمال المؤتمر الأول للبرلمانات الداعمة لفلسطين والداعية لوقف حرب الإبادة على غزة.

وأكد الصفدي أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني مستمر بواجب الدعم والإسناد لعدالة الحق الفلسطيني وبذل كل الجهود الرامية لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة، والدفاع عن هوية القدس وحمايتها عبر الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.

وشدد الصفدي على أهمية التعاون والتنسيق الأردني التركي والذي تجلى خلال لقاءات دول جوار سوريا بمشاركة مسؤولين من كلا البلدين، داعيا إلى مواصلة التعاون البرلماني بما يخدم البلدين وقضايا أمتنا المركزية.

من جهته قال رئيس مجلس الأمة التركي نعمان كورتولموش إن تركيا تدعم وتؤكد أهمية دور الوصاية الهاشمية على المقدسات في الحفاظ على هوية المدينة المقدسة، مشيرا إلى أن المؤتمر الأول للبرلمانات الداعمة لفلسطين أمامه مسؤولية كبيرة في الضغط مع البرلمانات الدولية من أجل وقف حرب الإبادة على غزة.

وأكد كورتولموش أهمية الدور الأردني والتركي في مساندة القضية الفلسطينية حتى ينال الأشقاء حقوقهم العادلة، مثلما أكد على أهمية التنسيق المشترك لدول جوار سوريا.

وحضر اللقاء السفير الأردني في تركيا حازم الخطيب، وخلوصي أكار وزير الدفاع السابق ورئيس لجنة الدفاع في البرلمان التركي، ورئيس لجنة الصداقة الأردنية التركية مصطفى أرسلان، والمدير العام لمكتب رئيس مجلس النواب محمود الخلايلة والأمين العام لمجلس النواب عواد الغويري ومستشار رئيس مجلس النواب حمزة العكايلة.