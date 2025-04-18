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الجمعية الفلكية ترصد مذنب سوان المكتشف حديثا من سماء المملكة

34 ثانية ago
الجمعية الفلكية ترصد مذنب سوان المكتشف حديثا من سماء المملكة

وطنا اليوم:رصدت الجمعية الفلكية الأردنية، مذنب “سوان” المكتشف حديثاً، والاسم العلمي له C/2025 F2 SWAN، فجر الجمعة من جبال المفرق شمال شرقي الأردن، في أول رصد له من سماء المملكة.
وقال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، عمار السكجي إن عملية الرصد جاءت بعد أسابيع من الغيوم التي حالت دون مشاهدته، مشيرا إلى أن المذنب خافت جداً ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة، بل يحتاج إلى تلسكوب، حيث بلغ قدره الظاهري صباح الجمعة قرابة 8.5، وكان على بعد 171 مليون كيلومتر من الأرض عند لحظة رصده، ويقع حاليا في كوكبة “المرأة المسلسلة” (أندروميدا).
وأوضح السكجي أن عشرات المراكز الفلكية العالمية وهواة الفلك في عدد من دول العالم رصدوا المذنب خلال اليومين الماضيين، وأظهرت صورهم بدء تفكك المذنب وظهور ذيله بشكل خافت.
وأشار إلى أن المذنب تم اكتشافه لأول مرة من قبل الفلكيين فلاديمير بيزوجلي ومايكل في 29 آذار الماضي، كما رُصد بشكل مستقل من قبل ماتيازو وروب ماتسون في 31 آذار 2025. كما التُقط أيضا باستخدام التلسكوب الفضائي الشمسي “سوهو” من خلال الكاميرا “سوان”.
وأضاف السكجي أن المذنب سيقترب من الشمس في الأول من أيار 2025.


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