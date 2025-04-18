بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

الخطاب الوطني درع الهوية ووحدة الوطن

18 ثانية ago
الخطاب الوطني درع الهوية ووحدة الوطن

في كل مرحلة من عمر الدولة الأردنية، كانت وما زالت الهوية الوطنية تشكل العمود الفقري الذي تستند إليه وحدة المجتمع وتماسكه، ولم يعبر عنها بالشعارات فقط، كانت نتاجًا لتاريخ مشترك، وتضحيات ممتدة، وشعور جمعي بأن الأردن هو البيت الكبير الذي يتسع لجميع أبنائه.

ومع تغير السياقات وتعدد التحديات، برزت الحاجة أكثر من أي وقت مضى لإعادة تأكيد الهوية الأردنية الواحدة، بوصفها حجر الأساس في صون الوحدة الوطنية، خاصة في ظل خطابات قد تتباين في توجهاتها، وتؤثر سلبًا أو إيجابًا في تشكيل وعي المواطن الأردني.

إن الخطاب الوطني، سواء في الإعلام أو التعليم أو السياسة، يلعب دورًا محوريًا في بناء الانتماء وتعميق الشعور بالمواطنة، وعندما يكون هذا الخطاب واضحًا، صادقًا، ويُعزز قيم العدالة والمساواة والانتماء، فإنه يُعيد إنتاج الهوية الأردنية كهوية موحدة، جامعة، قوية.

فالهوية لا تُفرض لكنها تُبنى من خلال رواية جماعية تُكرس عبر الخطاب اليومي: في حديث المسؤول، في درس المدرسة، في تغطية الصحفي، وفي منشور المواطن، كل كلمة تحمل طاقة إما للبناء أو للتشويش، وإما لتقوية الوحدة الوطنية أو إضعافها.

شهدنا في محطات عديدة لحظات تأزيم، مردّها أحيانًا اختلاف في الخطاب أو ضعف في القدرة على إيصال رسالة وطنية جامعة، لكننا شهدنا أيضًا لحظات مضيئة، كان فيها الأردنيون جسدًا واحدًا: في مواجهة الأزمات، في الاستحقاقات الوطنية، في الإنجازات الكبرى، وفي كل مرة، كانت الهوية الأردنية الواحدة هي القاسم المشترك.

نحتاج اليوم إلى خطاب وطني عقلاني، واعٍ، غير إقصائي، يرسخ الانتماء للدولة الأردنية، ويرفع من مكانة المواطن بوصفه شريكًا فاعلًا في البناء، هذا الخطاب لا يُقصي أحدًا ولا يختزل الوطن في زاوية، بل يُعلي من قيمة الإنسان الأردني أيًا كان موقعه.

ففي المدرسة، يجب أن يُدرَّس الطالب أنه ينتمي إلى وطنٍ صنعه الأجداد بالتضحية، ويحفظه الأبناء بالعمل والمشاركة، وفي الإعلام، يجب أن يُقدم الأردن بصورة جامعة، تُبرز التعدد كقوة، وتُعلّي من قيمة المواطنة كهوية أولى.

إن التوازن بين احترام التنوع وبين ترسيخ الهوية الأردنية الواحدة لا يعني التنازل عن أي مكون، بل يعني أن ما يجمعنا أكبر من كل ما قد يفرقنا، وأن الخطاب الوطني هو الوسيلة الأنجع لتعزيز هذه الحقيقة.

إن الانتقال من لحظات التأزيم إلى البناء يتطلب وعيًا بخطورة الخطاب، وبقوة الكلمة، اليوم، أمامنا فرصة تاريخية لنُعيد صياغة خطاب وطني يليق بالأردن، ويعزز الهوية الأردنية الواحدة كضمانة للمستقبل، وجسر للعبور إلى مزيد من الاستقرار والازدهار.

فالهوية لا تُفرض، بل تُحيا في القلب، وتُعبر عنها الأفعال، وتُكرسها الكلمات، والأردن سيبقى واحدًا، بقلوب أبنائه، ووعيهم، وانتمائهم الأصيل من وإلى تراب هذا الوطن الذي لا يقبل الانتماء لغيره.

واختتم حديثي بالجملة التالية “حين يكون الخطاب وطنيًا، تصبح الهوية الأردنية درعًا للوحدة، لا ساحةً للخلاف.”
لأننا أبناء وطن واحد، يجمعنا الانتماء، ويقودنا الأمل.
د. زهور غرايبة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:34

نقابة تجار الحلي والمجوهرات تحذر من شراء المسكوكات الذهبية غير المدموغة

13:59

في لقاء ودي .. الصفدي والشيباني في أحد مطاعم دمشق

13:53

الأردن في أسبوع!!

13:49

الدفاع المدني بغزة يحذر من توقف سياراتهم عن العمل لنفاذ الوقود

13:43

السفير الأميركي لدى إسرائيل يؤدي عند حائط البراق صلاة كتبها ترامب

13:38

مخاطر تشويه صورة الأردن كوجهة استثمارية عالمية بأيدي أردنية

13:29

16.4 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 83.9 مليون دينار

11:45

مدينة البندقية تضاعف رسوم دخول السياح

11:41

تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين إلى الجمعة المقبلة

11:32

عشرات الشهداء والجرحى في عدوان جوي أمريكي جديد غربي اليمن

11:23

أكسيوس: وزير إسرائيلي ومدير الموساد يجتمعان مع ويتكوف بشأن إيران

11:16

النائب الفايز مطالباً بحظر مسيرات الجمعة : تُعطل الحياة اليومية وتُربكها

وفيات
وفيات الجمعة 18-4-2025وفيات الخميس 17 – 4 – 2025قبيلة بني صخر والفايز والحويطات ينعون الشيخة ندوة بنت الشيخ محمد أبو تايهوفيات الأربعاء 16 – 4 – 2025وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025