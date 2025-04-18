بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

نقابة تجار الحلي والمجوهرات تحذر من شراء المسكوكات الذهبية غير المدموغة

34 ثانية ago
نقابة تجار الحلي والمجوهرات تحذر من شراء المسكوكات الذهبية غير المدموغة

وطنا اليوم:حذرت الهيئة الإدارية في نقابة تجار الحلي والمجوهرات المواطنين من شراء المسكوكات الذهبية بجميع فئاتها، بما في ذلك الليرات بنوعيها (الإنجليزي والرشادي) والأونصات بكافة أوزانها، من غرام واحد وحتى الكيلوغرام، ما لم تكن مدموغة بختم وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بدائرة المواصفات والمقاييس، والمعروف بـ”ختم الليزر”.
وأكدت النقابة أن أي مسكوكات تحمل أختامًا أخرى مثل “K21” دون وجود ختم الليزر الرسمي، يُشك في دقة عياراتها، مشيرة إلى أن ذلك يأتي نتيجة ممارسات عدد من التجار ممن دفعهم الجشع والطمع إلى تجاوز القوانين، ما يشكل ضررًا على الاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين.
وشددت النقابة على أهمية الالتزام بالقوانين الناظمة التي تكفل الحفاظ على سمعة الاقتصاد الأردني وحقوق المستهلكين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:59

في لقاء ودي .. الصفدي والشيباني في أحد مطاعم دمشق

13:53

الأردن في أسبوع!!

13:49

الدفاع المدني بغزة يحذر من توقف سياراتهم عن العمل لنفاذ الوقود

13:43

السفير الأميركي لدى إسرائيل يؤدي عند حائط البراق صلاة كتبها ترامب

13:38

مخاطر تشويه صورة الأردن كوجهة استثمارية عالمية بأيدي أردنية

13:29

16.4 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 83.9 مليون دينار

11:45

مدينة البندقية تضاعف رسوم دخول السياح

11:41

تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين إلى الجمعة المقبلة

11:32

عشرات الشهداء والجرحى في عدوان جوي أمريكي جديد غربي اليمن

11:23

أكسيوس: وزير إسرائيلي ومدير الموساد يجتمعان مع ويتكوف بشأن إيران

11:16

النائب الفايز مطالباً بحظر مسيرات الجمعة : تُعطل الحياة اليومية وتُربكها

11:09

وفيات الجمعة 18-4-2025

وفيات
وفيات الجمعة 18-4-2025وفيات الخميس 17 – 4 – 2025قبيلة بني صخر والفايز والحويطات ينعون الشيخة ندوة بنت الشيخ محمد أبو تايهوفيات الأربعاء 16 – 4 – 2025وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025