نقابة تجار الحلي والمجوهرات تحذر من شراء المسكوكات الذهبية غير المدموغة

وطنا اليوم:حذرت الهيئة الإدارية في نقابة تجار الحلي والمجوهرات المواطنين من شراء المسكوكات الذهبية بجميع فئاتها، بما في ذلك الليرات بنوعيها (الإنجليزي والرشادي) والأونصات بكافة أوزانها، من غرام واحد وحتى الكيلوغرام، ما لم تكن مدموغة بختم وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بدائرة المواصفات والمقاييس، والمعروف بـ”ختم الليزر”.

وأكدت النقابة أن أي مسكوكات تحمل أختامًا أخرى مثل “K21” دون وجود ختم الليزر الرسمي، يُشك في دقة عياراتها، مشيرة إلى أن ذلك يأتي نتيجة ممارسات عدد من التجار ممن دفعهم الجشع والطمع إلى تجاوز القوانين، ما يشكل ضررًا على الاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين.

وشددت النقابة على أهمية الالتزام بالقوانين الناظمة التي تكفل الحفاظ على سمعة الاقتصاد الأردني وحقوق المستهلكين.