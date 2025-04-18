بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الدفاع المدني بغزة يحذر من توقف سياراتهم عن العمل لنفاذ الوقود

31 ثانية ago
الدفاع المدني بغزة يحذر من توقف سياراتهم عن العمل لنفاذ الوقود

وطنا اليوم:حذر الدفاع المدني بغزة، اليوم الجمعة، من أن بعض السيارات الخاصة بهم في محافظات قطاع غزة مهددة بالتوقف عن العمل، لعدم توفر الوقود اللازم.
وأكد الدفاع المدني في تصريح له، أن طواقمهم لن تستطيع خلال أيام قليلة من الاستجابة للتدخلات الإنسانية في حال استمر منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي.
وطالب بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإدخال كميات الوقود الكافية للمنظمات الدولية الإغاثية، والتي بدورها تزود أجهزة الخدمات الإنسانية باحتياجها من الوقود.

سموتريتش يتوعد
في المقابل، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل لن تخضع لحماس ولن تنهي الحرب دون تحقيق النصر الكامل وتحقيق أهدافها كاملة.
وأضاف سموتريتش أنه حان الوقت لفتح أبواب الجحيم على حماس واحتلال قطاع غزة بالكامل وتدمير حماس وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
من جهته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن رد حماس يتيح لإسرائيل تحقيق أحلامها ولم يبق مجال للذرائع وحان الوقت لتحقيق النصر المطلق.
وأضاف بن غفير مخاطبا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن تحقيق أحلام إسرائيل بات بين يديه الآن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:43

السفير الأميركي لدى إسرائيل يؤدي عند حائط البراق صلاة كتبها ترامب

13:38

مخاطر تشويه صورة الأردن كوجهة استثمارية عالمية بأيدي أردنية

13:29

16.4 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 83.9 مليون دينار

11:45

مدينة البندقية تضاعف رسوم دخول السياح

11:41

تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين إلى الجمعة المقبلة

11:32

عشرات الشهداء والجرحى في عدوان جوي أمريكي جديد غربي اليمن

11:23

أكسيوس: وزير إسرائيلي ومدير الموساد يجتمعان مع ويتكوف بشأن إيران

11:16

النائب الفايز مطالباً بحظر مسيرات الجمعة : تُعطل الحياة اليومية وتُربكها

11:09

وفيات الجمعة 18-4-2025

10:32

ملثمان يسرقان منزلاً تحت تهديد السلاح في العاصمة عمان

10:20

الفوسفات: لا صحة لما يتم تداوله حول قرارات لمجلس إدارة الشركة

10:18

وفاة الفنان سليمان عيد متأثرا بأزمة صحية مفاجئة

وفيات
وفيات الجمعة 18-4-2025وفيات الخميس 17 – 4 – 2025قبيلة بني صخر والفايز والحويطات ينعون الشيخة ندوة بنت الشيخ محمد أبو تايهوفيات الأربعاء 16 – 4 – 2025وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025