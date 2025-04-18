الدفاع المدني بغزة يحذر من توقف سياراتهم عن العمل لنفاذ الوقود

وطنا اليوم:حذر الدفاع المدني بغزة، اليوم الجمعة، من أن بعض السيارات الخاصة بهم في محافظات قطاع غزة مهددة بالتوقف عن العمل، لعدم توفر الوقود اللازم.

وأكد الدفاع المدني في تصريح له، أن طواقمهم لن تستطيع خلال أيام قليلة من الاستجابة للتدخلات الإنسانية في حال استمر منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي.

وطالب بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإدخال كميات الوقود الكافية للمنظمات الدولية الإغاثية، والتي بدورها تزود أجهزة الخدمات الإنسانية باحتياجها من الوقود.

سموتريتش يتوعد

في المقابل، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل لن تخضع لحماس ولن تنهي الحرب دون تحقيق النصر الكامل وتحقيق أهدافها كاملة.

وأضاف سموتريتش أنه حان الوقت لفتح أبواب الجحيم على حماس واحتلال قطاع غزة بالكامل وتدمير حماس وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

من جهته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن رد حماس يتيح لإسرائيل تحقيق أحلامها ولم يبق مجال للذرائع وحان الوقت لتحقيق النصر المطلق.

وأضاف بن غفير مخاطبا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن تحقيق أحلام إسرائيل بات بين يديه الآن.