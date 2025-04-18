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مخاطر تشويه صورة الأردن كوجهة استثمارية عالمية بأيدي أردنية

42 ثانية ago
مخاطر تشويه صورة الأردن كوجهة استثمارية عالمية بأيدي أردنية

كتب محمد صلاح

مواقع الكترونية عمرها عشرات السنوات تخترع أخبارا كاذبة ولا تتحرى الحقيقة

إذا كان الدافع لهذه المواقع الحرص على مصلحة الأردن فكان الاحرى الاستقصاء والبحث عن الحقيقة مدعومة باسانيد وادلة دامغة
مثلا الخبر المتعلق بالفوسفات يوم امس بخصوص تغيير رئيس مجلس الإدارة هو خبر عار عن الصحة وكله مغالطات وأخطاء جوهرية

لماذا هذا التزييف للحقيقة ؟ وما الدافع وراءه الا يعلمون ان هذه المعلومات المضلله تعطي انطباعا ان الاستثمار في الشركات الأردنية الكبرى فيه مخاطر عالية وأن انتشار الاخبار المضللة سينعكس على سمعة الاقتصاد الأردني والشركات الكبرى العاملة فيه.

المثال الاخر ضريبة الاراضي والمباني
قد تكون الحكومة تسرعت في طرح المشروع على البرلمان قبل نقاش معمق مع المواطنين والمستثمرين
لان الهدف من اخراج قوانين جديدة هو مواكبة التغيرات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار وليس الجباية

وللاسف التقط بعض الهواة والمغرضين وبدون دراية ودراسة هذا المشروع واظهروه على الملأ بانه مشروع يطفش الاستثمار ويصادر اموال الناس واحلامهم

العالم اليوم قرية صغيرة والاخبار تنتشر بسرعة فائقة والاخبار السيئة هي الاسرع انتشارا بل ان ترميم الاخطاء في الاعلام له كلف عالية والناس تتفاعل مع الاخبار السيئة بشكل سريع واصلاح الاضرار ياخذ وقتا وجهدا كبيرين

الحكومة والشركات معنيون بوجود قانون يحميهم من تدفق الاخبار الكاذبة سيما تلك التي لها اثار ارتدادية على بيئة الاعمال والاقتصاد

الهدم المادي والمعنوي وبدوافع شخصية ومكاسب مالية سهل جدا
ولا يحتاج اكثر من ضمير غائب وقلب حاقد وعين فارغة
اما البناء فيحتاج اخلاصا وحبا للناس والوطن وبدون اغراض

ورغم كل الارهاصات وسوء النوايا الا ان القافلة تسير لان للبيت رب يحميه وعين الله ترعاه
ولو كره المنافقون والمرجفون


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