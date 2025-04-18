بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

16.4 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 83.9 مليون دينار

18 ثانية ago
16.4 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 83.9 مليون دينار

وطنا اليوم:ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر آذار الماضي إلى 83.9 مليون دينار، مقارنة بـ 82 مليون دينار خلال شهر شباط الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 2.4%.
وبحسب إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن الشهر الماضي 3.1 مليار دينار، بانخفاض نسبته 3% مقارنة بشهر شباط الماضي.
وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 16.4 ألف شيك، منها 70.4% عادت لأسباب مالية وبقيمة 59 مليون دينار، و29.6% عادت لأسباب تقنية وبقيمة 24.8 مليون دينار.
كما بلغت قيمة الشيكات المتداولة في الأردن خلال الثلاث أشهر الماضية من العام الحالي 9.67 مليارات دينار، وبعدد شيكات وصل إلى 1.8 مليون شيك.
يشار إلى أن عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال العام الماضي بلغ 6.51 ملايين شيك، وبقيمة بلغت 40.3 مليار دينار أردني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:45

مدينة البندقية تضاعف رسوم دخول السياح

11:41

تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين إلى الجمعة المقبلة

11:32

عشرات الشهداء والجرحى في عدوان جوي أمريكي جديد غربي اليمن

11:23

أكسيوس: وزير إسرائيلي ومدير الموساد يجتمعان مع ويتكوف بشأن إيران

11:16

النائب الفايز مطالباً بحظر مسيرات الجمعة : تُعطل الحياة اليومية وتُربكها

11:09

وفيات الجمعة 18-4-2025

10:32

ملثمان يسرقان منزلاً تحت تهديد السلاح في العاصمة عمان

10:20

الفوسفات: لا صحة لما يتم تداوله حول قرارات لمجلس إدارة الشركة

10:18

وفاة الفنان سليمان عيد متأثرا بأزمة صحية مفاجئة

10:10

في قطر .. أول لقاء بين الشرع والسوداني بعد أشهر من الحذر

09:59

البنك الدولي: المياه المخصصة للبلديات في الأردن لا تدر إيرادات

09:52

قتيلان بإطلاق نار في جامعة بولاية فلوريدا

وفيات
وفيات الجمعة 18-4-2025وفيات الخميس 17 – 4 – 2025قبيلة بني صخر والفايز والحويطات ينعون الشيخة ندوة بنت الشيخ محمد أبو تايهوفيات الأربعاء 16 – 4 – 2025وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025