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تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين إلى الجمعة المقبلة

دقيقة واحدة ago
تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين إلى الجمعة المقبلة

وطنا اليوم:تأجلت انتخابات نقابة الصحفيين الأردنيين إلى يوم الجمعة المقبل الموافق 25 نيسان 2025، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الذي كان مقرراً اليوم.
وكان من المقرر أن تُعقد الجولة الأولى من الانتخابات اليوم الجمعة، إلا أن عدم حضور النصف +1 من أعضاء الهيئة العامة المسددين للرسوم حال دون انعقاد الاجتماع.
وبحسب نظام النقابة، تُعقد الانتخابات في الجولة الثانية بمن حضر من أعضاء الهيئة العامة


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