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عشرات الشهداء والجرحى في عدوان جوي أمريكي جديد غربي اليمن

47 ثانية ago
عشرات الشهداء والجرحى في عدوان جوي أمريكي جديد غربي اليمن

وطنا اليوم:أفاد إعلام يمني باستشهاد 38 شخصا على الأقل جراء قصف أمريكي لميناء رأس عيسى للوقود غربي البلاد، يوم الخميس.
وذكرت قناة المسيرة التلفزيونية أن الغارات، التي قال الجيش الأمريكي إن هدفها كان القضاء على هذا المصدر للوقود للحوثيين، أسفرت أيضا عن إصابة 102.
وقالت وسائل إعلام حوثية إن القتلى والمصابين موظفون وعمال بالميناء.
وفي وقت سابق من الخميس، أعلن الجيش الأميركي أن قواته دمرت ميناء رأس عيسى، وذلك في إطار قطع الإمداد والتمويل عن جماعة الحوثي الموالية لإيران.
وجاء في بيان للقيادة العسكرية المركزية الأميركية على منصة “إكس”، أن “قوات أميركية تحركت للقضاء على هذا المرفق الذي يشكل مصدر وقود للإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران، وحرمانهم من إيرادات غير مشروعة تمول جهودهم لإرهاب المنطقة بأسرها منذ أكثر من 10 سنوات”.
وأضاف بيان القيادة الأميركية: “يجب تنبيه الحوثيين، وأسيادهم الإيرانيين، ومن يدعمهم ويدعم أعمالهم الإرهابية عمدا، إلى أن العالم لن يقبل بتهريب الوقود والمواد الحربية إلى منظمة إرهابية”.
وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل، انفجارات هائلة وحرائق ضخمة في الميناء.
ويتعرض اليمن لغارات شبه يومية تشنها الولايات المتحدة لاستهداف البنى التحتية للحوثيين، منذ أعلنت واشنطن في 15 مارس الماضي إطلاق عملية عسكرية ضد الجماعة لوقف هجماتها على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.


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