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وفاة الفنان سليمان عيد متأثرا بأزمة صحية مفاجئة

دقيقة واحدة ago
وفاة الفنان سليمان عيد متأثرا بأزمة صحية مفاجئة

وطنا اليوم:توفي اليوم الجمعة الفنان المصري سليمان عيد بعد تعرضه لأزمة مفاجئة ونقل إلى مستشفى بالإسعاف وتوفي بها.
وولد سليمان عيد في 17 أكتوبر 1961، وبدأ حياته الفنية في أواخر ثمانينيات القرن العشرين.
وكان دوره في فيلم (الإرهاب والكباب) عام 1992 بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك.
واشترك في أفلام (طيور الظلام) و (النوم في العسل) و (همام في أمستردام) والعديد من المسلسلات التلفزيونية ليصل رصيده حتى إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين المسرحيات و الأفلام السينمائية و المسلسلات و البرامج التلفزيونية.


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