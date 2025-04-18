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وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6

دقيقة واحدة ago
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6

وطنا اليوم:استكمالاً للجهود والمساعي التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين، وصلت اليوم الخميس طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6، لأداء واجبها الإنساني والطبي في تقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في القطاع، والتخفيف من آثار المعاناة الإنسانية في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية، وكان في وداع البعثة مدير مستشفى الأمير هاشم العسكري ومندوب القيادة العامة قائد لواء الحرس الملكي الآلي الأول ومدير الاتحاد الرياضي العسكري.
وبدأت طواقم المستشفى الميداني جنوب غزة/6 فور وصولها لأرض المهمة باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة، للقيام بواجبهم وتأدية مهامهم بكل كفاءة واقتدار، والمباشرة بالتحضير والتجهيز لاستقبال المراجعين خلال الفترة المقبلة.
ويضم كادر المستشفى 125 من الفرق الطبية والتمريضية والإدارية، تشمل تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الشرايين، والأعصاب، والصدر، والمسالك، والتجميل، والعظام، والأطفال، والوجه والفكين، بالإضافة وحدة دعم مبتوري الأطراف الصناعية المتنقلة.
وتعامل المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5 مع (38173) مراجعاً، وأجرى (1820) عملية جراحية كبرى وصغرى، إلى جانب مساهمته في المبادرة الملكية ” استعادة أمل” في تركيب الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف والذي بلغ عددها منذ إطلاق المبادرة (422) طرفا صناعيا علويا وسفليا، واضافة إلى تنفيذ (71111) إجراءً طبياً خلال فترة عمله.
يشار إلى أن قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5، وصلت أرض الوطن اليوم بعد أدائها واجبها الطبي والإنساني تجاه الأهل والأشقاء في القطاع.


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